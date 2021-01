Jerry Leiber y Mike Stoller, una de las parejas de compositores más importantes del siglo XX

Leiber y Stoller fueron una pareja profesional de compositores y productores musicales estadounidenses activos desde los comienzos de la década de 1950 hasta bien entrados los 70. Leiber escribía la letras , mientras Stoller creaba la música. Dedicado al blues la pareja escribió prolíficamente durante los primeros años 50 y los 60, tratando de mantenerse en lo más auténtico de la música. Pudieron grabar cientos de sus canciones con Little Richard, Elvis Presley cantó 20 de sus canciones, como “Hound Dog”, Ben A. King canciones como Stand By Me y los Beatles por ejemplo “Kansas City” entre muchos otros éxitos.

Stoller componía la música y Leiber las letras. Jerome “Jerry” Leiber y Michael “Mike” Stoller se conocieron en Los Ángeles en 1950. Stoller tocaba el piano en una banda de jazz y Leiber trabaja en una tienda de discos. A ambos les unía su gusto por la música negra.

Su primera composición fue «Real Ugly Woman» para el todavía desconocido bluesman Jimmy Witherspoon pero su primer éxito les llegó con el tema «Hard Times», grabado por Charles Brown en 1952. A este le siguieron ese mismo año «Kansas City» y «Hound Dog». «Kansas City» fue grabado inicialmente por Little Willie Littlefield con el título «KC Lovin’» aunque alcanzó el número 1 de las listas de R&B en 1959 con la versión de Wilbert Harrison. Sería grabada también por The Beatles en 1964 e incluida en su álbum Beatles for Sale. «Hound Dog» fue grabada por Big Mama Thornton y llegó rápidamente al número 1 de las listas en 1953. Sin embargo, en 1956, la versión rock de Elvis Presley se convertiría en un rotundo éxito, llegando a estar 11 semanas en el número 1 y haría que «Hound Dog» pasara a la historia como una de las más importantes canciones de rock and roll, siendo reconocida por la revista Rolling Stone como la número 19 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

En 1953 fundaron su propio sello discográfico, Spark Records, junto al promotor Lester Sill. La banda estrella de la compañía fue The Robins para los que escribieron temas como «Smokey Joe’s Cafe» y «Riot in Cell Block #9». Estos éxitos llamaron la atención de Jerry Wexler, dueño de Atlantic Records, que compró Spark a Leiber y Stoller. Convertidos de nuevo en compositores independientes, colaboraron estrechamente con Atlantic Records donde relanzaron la carrera de The Drifters y continuaron escribiendo éxitos para The Robins, convertidos ahora en The Coasters. De este periodo son canciones como «Three Cool Cats», «Charlie Brown», «Searchin’», «Yakety Yak» y «Poison Ivy» (1959), que más tarde sería un éxito también para los Rolling Stones.

Durante la década de los 60 siguieron produciendo éxitos para artistas como Ben E. King, con «Stand by Me» (coescrita por él), «On Broadway» (1963), escrita junto a Barry Mann y Cynthia Weil, para The Drifters, Jay and the Americans, The Exciters, The Clovers (para quienes escriben «Love Potion #9»), The Shangri-Las o The Dixie Cups. En 1969, la versión de Peggy Lee del tema «Is That All There Is?» logró ganar el Grammy a la mejor interpretación vocal femenina.

Su último gran éxito fue «Stuck in the Middle With You» (1972) para Stealers Wheel, incluido en la banda sonora de Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino.

En 1985 fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores y en 1987 en el Salón de la Fama del Rock.

Mike Stoller, quien ahora tiene 87 años, fue un devoto seguidor de la cultura y la música negra y una de sus fuerzas definitivas. La madre de Stoller había sido actriz y miembro del coro en la obra ” Funny Face” de Gershwin .

