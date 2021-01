Continúan los ensayos de Fase II de la vacuna de origen israelí

Incluso mientras Israel se apresura a inocular a millones de ciudadanos contra el COVID-19 , los voluntarios están acudiendo en masa para ayudar a los investigadores a realizar ensayos clínicos de fase II de una versión local de la vacuna.

El país está en camino de inocular a la mayor parte de su población para fines de marzo si todo sale según lo planeado, pero continúa su búsqueda de una vacuna desarrollada localmente.

De hecho, a pesar de la disponibilidad de vacunas probadas, cientos de voluntarios se han inscrito para participar en los ensayos de la vacuna BriLife, que están en curso en el Centro Médico Sheba en Tel Hashomer y en el Centro Médico de la Universidad Hadassah.

“Estoy feliz de ser parte de esto”, dijo Doron, un voluntario, a The Media Line mientras se preparaba para recibir la dosis. “Estoy feliz de ser voluntario, especialmente si viene de Israel”.

El Instituto de Investigación Biológica de Israel (IIBR) con sede en Ness Ziona, que opera bajo el Ministerio de Defensa, desarrolló la vacuna BriLife. A diferencia de Pfizer y Moderna, la vacuna IIBR usa el virus de la estomatitis vesicular recombinante, un virus animal que no causa enfermedad en humanos y que es similar al modelo de una vacuna separada que ya ha demostrado ser exitosa contra el mortal virus del Ébola.

El Dr. OrTal Efrat, del departamento de ensayos clínicos de investigación de Sheba Medical, está supervisando los ensayos clínicos junto con el Dr. Eytan Ben Ami. Efrat le dijo a The Media Line que aproximadamente 1,000 voluntarios participarán en la Fase II. Aunque algunos solo recibirían un placebo en lugar de una vacuna real, no parecía haber escasez de participantes dispuestos.

“Ojalá terminemos esta fase a fines de enero”, dijo Efrat.

Israel es el líder mundial en vacunaciones per cápita. Algunos medios informaron que el país pagó por encima del precio de mercado para que Pfizer y Moderna aseguraran un amplio suministro. Netanyahu también reveló recientemente que Israel compartiría datos con ambos gigantes farmacéuticos para ayudarlos a continuar con sus investigaciones.

A medida que avanza la vacunación, algunos podrían preguntarse si una vacuna COVID-19 israelí es necesaria en este momento, sin embargo, los investigadores del Centro Médico Sheba continúan su marcha. Argumentan que es crucial para Israel tener su propia vacuna de cosecha propia y esperan que la vacuna BriLife esté disponible para el público en verano.

“Aún necesitamos esta vacuna porque no sabemos qué nos depara el futuro”, enfatizó el Dr. Efrat. No sabemos si las vacunas de Moderna y Pfizer funcionarán a largo plazo o si algunas personas no podrán recibir sus vacunas debido a alergias u otras razones médicas. Esta vacuna también es un proyecto sionista: creemos y estamos orgullosos de hacer una vacuna que se desarrolló en Israel ”.

Fuente: JP

