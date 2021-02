Investigador de Sheba: El fármaco antiparasitario reduce la duración de la infección por COVID-19 Según sus datos aún por publicar, Schwartz dijo que se demostró que el medicamento ayuda a “curar” a las personas del virus en solo seis días. El profesor Eli Schwartz, fundador del Centro de Medicina de Viajes y Enfermedades Tropicales del Centro Médico Sheba en Tel Hashomer, completó la semana pasada un ensayo clínico del fármaco ivermectina, un fármaco antiparasitario de amplio espectro aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. se ha demostrado que combate los virus.

El estudio controlado por placebo incluyó a 100 personas con casos leves a moderados de la enfermedad que no fueron hospitalizadas por el virus. Probó si la ivermectina podría acortar el período de diseminación viral, lo que les permitió dar negativo en la prueba del coronavirus y dejar el aislamiento en solo unos días. Según sus datos aún no publicados, Schwartz dijo que se demostró que el medicamento ayuda a “curar” a las personas del virus en solo seis días. Además, las posibilidades de dar negativo para el coronavirus eran tres veces más altas para el grupo que recibió ivermectina que para el placebo, dijo a The Jerusalem Post. “Desde el punto de vista de la salud pública, la mayoría de los pacientes con corona son casos leves y el 90% de estas personas están aisladas fuera del hospital”, dijo Schwartz. “Si tiene algún tipo de medicamento que pueda acortar la duración de la infecciosidad de estos pacientes, sería fantástico!, ya que entonces no infectarán a otros”.

Además, en lugar de aislar por un mínimo de 10 días y tal vez más, este período podría acortarse, beneficiando a la economía. Finalmente, aunque el estudio de Schwartz no se centró en esto, dijo que los resultados indican que es probable que si el medicamento se administra al comienzo de la enfermedad, podría prevenir el deterioro y la hospitalización.

Schwartz está preparando actualmente los datos de su estudio para su publicación. El lunes, está programado para presentar sus hallazgos al Ministerio de Salud y también presentará un informe a la FDA. Desde abril, ha habido muchos ensayos y análisis que sugieren la eficacia de la ivermectina contra el nuevo coronavirus. Pero solo unas pocas se han realizado de manera eficaz como pruebas doble ciego controladas por placebo, como la de Schwartz. “No hay datos suficientes para que el Panel de Directrices de Tratamiento de COVID-19 recomiende a favor o en contra del uso de ivermectina para el tratamiento de COVID-19”, dijeron los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. En un comunicado el jueves pasado. “Se necesitan resultados de ensayos clínicos con el poder estadístico adecuado, bien diseñados y bien realizados para proporcionar una guía más específica y basada en evidencia sobre el papel de la ivermectina en el tratamiento del COVID-19”. Sin embargo, los NIH verificaron que para otras indicaciones, “la ivermectina se ha utilizado ampliamente y, en general, se tolera bien”.

“La ivermectina es un agente terapéutico químico, y tiene riesgos significativos asociados”, dijo al Post el profesor Ya’acov Nahmias de la Universidad Hebrea de Jerusalén. “Debemos tener mucho cuidado con el uso de este tipo de medicamentos para tratar una enfermedad viral de la que la gran mayoría del público se recuperará incluso sin este tratamiento”, dijo. Cuando Israel lanzó su campaña de vacunación masiva, muchos creían que ya no habría necesidad de medicamentos, dijo Schwartz. “Ahora sabemos que esto fue una ilusión”, dijo. “Incluso en Israel, no todo el mundo se vacuna. Hay una población bastante grande de jóvenes menores de 16 años para los que pasarán al menos meses hasta que tengamos una vacuna para ellos. Y si miras en todo el mundo, vacunar a todo el mundo llevará algunos años “. Debido a que la ivermectina está aprobada por la FDA, su seguridad no tiene que ser probada, dijo Schwartz. Más bien, solo se necesita la aprobación para su uso en esta nueva indicación, dijo.

Schwartz dijo que espera que el nuevo estudio “sea la piedra angular para obtener este permiso”. “Las cifras no son altas, pero son lo suficientemente convincentes como para abrir las puertas a más estudios y para su uso preliminar, especialmente cuando no tenemos nada más que ofrecer”, dijo.

Por Maayan Jaffe-Hoffman Jerusalem Post