David Sacks es guionista de cine y, sin embargo, además se encuentra enseñando Torá, introduciéndose poco a poco en la vida espiritual. Uniendo sus dos pasiones, Sacks comenzó a crear videos breves como un modo de poder comunicar efectivamente, el mensaje de Torá, aprovechando sus plataformas digitales, las redes sociales y el canal de Youtube.

“El pueblo judío tiene una misión o una mitzvá frente a Dios, que es ser luz para los pueblos”, explicó. Y agregó: “Todos somos hijos de Dios, y el judaísmo tiene una obligación extra de comunicar este mensaje a todas las naciones”.

Con respecto a los videos y al idioma, Sacks señaló: “Son seis los videos de un minuto que se han traducido al español, y cada uno de ellos tiene una gran idea detrás”.

Vino a Buenos Aires y a la gente le pareció “fantástica” la idea, por esta razón comenzó este proyecto. “No solo en español, sino que estoy iniciando esta traducción en chino, ruso, francés y árabe”, comentó. Y sentenció: “No sé qué va a suceder, pero tenemos que intentarlo”.

*David Sacks es un escritor y productor de televisión estadounidense. Sus créditos de guionista y productor incluyen Los Simpson, 3rd Rock From the Sun, Malcolm in the Middle y The Tick and Murphy Brown.

Por GS/RJ

