Sinagoga de Montreal vandalizada con esvásticas

Un hombre está bajo custodia policial después de que una de las sinagogas más grandes de Montreal fuera destrozada con símbolos antisemitas el miércoles.

Se pintaron esvásticas en las puertas de la Congregación Shaar Hashomayim de Westmount. El rabino Adam Scheier, el rabino de la sinagoga, dijo que el sospechoso también había traído un bote de gasolina.

“En realidad, estaba caminando hacia otra reunión y estaba tal vez a 100 metros de la sinagoga. Rápidamente me di la vuelta y cuando llegué allí, el perpetrador ya había sido puesto en la parte trasera de un auto de la policía”, dijo.

El rabino dijo que revisó las imágenes de seguridad que mostraban al hombre “bajando la lata de gasolina y sacando la pintura en aerosol. Eso fue lo primero que hizo y afortunadamente lo último”.

The desecration of Montreal’s Shaar Hashomayim with the most vile and abhorrent symbol of evil and hate is an utter disgrace. I ask all Canadians to stand with Shaar Hashomayin and members of the Jewish faith as we condemn this act that has no place in this country! #cdnpoli pic.twitter.com/qReCK4KSph

— Marc Miller (@MarcMillerVM) January 13, 2021