Rivlin felicita a Biden después de que el Congreso certificara su victoria

El presidente Reuven Rivlin felicita al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, después de que el Congreso certificara su victoria.

Rivlin escribe: “Estoy seguro de que el presidente electo continuará fortaleciendo las relaciones entre nosotros y Estados Unidos, nuestro amigo más cercano y la mayor democracia del mundo”.

Congratulations to President-elect @JoeBiden, with the certification of the election results by Congress. I am sure that the President-elect will continue to strengthen the relations between us and #America, our closest friend and the greatest #democracy in the world.

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) January 7, 2021