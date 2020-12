1 de cada 1.000 reportan efectos secundarios leves de la vacuna

Alrededor de una de cada mil personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus en Israel han informado de que han sufrido efectos secundarios leves, y sólo unas pocas docenas han buscado atención médica después de la inyección, según mostraron las cifras publicadas el miércoles.

Según el Ministerio de Salud, un total de 652 personas de las 650.000 que recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer informaron de algunas molestias después de la inyección.

Los efectos secundarios más comunes reportados fueron debilidad, mareos y fiebre, en 319 casos combinados, dijo el ministerio. Cinco también reportaron haber sufrido diarrea. Otras 293 personas reportaron síntomas localizados donde se administró la inyección como dolor, restricción de movimiento, hinchazón y enrojecimiento.

Catorce personas dijeron tener reacciones alérgicas como picor e hinchazón de la lengua y la garganta.

Además, 26 personas sufrieron lo que el ministerio describió como “síntomas neurológicos”, y 19 se quejaron de una sensación de cosquilleo en el brazo.

El ministerio señaló que sólo 51 personas (0,008%) de las que informaron haber sufrido algún efecto secundario dijeron que buscaron atención médica para sus síntomas.

Según la emisora pública Kan, ha habido cuatro casos en los que personas en Israel han muerto poco después de recibir la vacuna, pero tres de los cuatro fueron considerados por el Ministerio de Salud, así como por los familiares y los médicos, como no relacionados con las vacunas. El cuarto caso, un hombre de 88 años de edad que tenía graves problemas de salud preexistentes, se está investigando actualmente.

La vacuna de Pfizer no está hecha con el coronavirus en sí, lo que significa que no hay posibilidad de que alguien pueda contagiarse de las inyecciones. En su lugar, la vacuna contiene un trozo de código genético que entrena al sistema inmunológico para reconocer la proteína punzante en la superficie del virus. En las pruebas de la vacuna no se descubrieron grandes problemas de seguridad y sólo se encontraron efectos secundarios comunes relacionados con la vacuna como fiebre, fatiga y dolor en el lugar de la inyección.

Israel ha intensificado su campaña de vacunación en medio de un tercer bloqueo nacional, que entró en vigor el domingo por la tarde para frenar el resurgimiento de las infecciones.

El miércoles, el Ministerio de Salud dijo que se habían administrado 152.000 vacunas contra el coronavirus el día anterior, superando por primera vez el objetivo de administrar al menos 150.000 al día.

Israel comenzó su campaña de vacunación el 20 de diciembre, centrándose en los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y algunos grupos de riesgo.

Los funcionarios se fijaron la meta de alcanzar 150.000 vacunaciones diarias en el curso de esta semana, y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel tiene como objetivo que unos 2,25 millones de israelíes de una población de 9,2 millones sean vacunados para finales de enero.

El Canal 12 dijo el lunes por la noche que Israel espera recibir un total de 3,8 millones de dosis de la vacuna Pfizer para el jueves – suficiente para vacunar a 1,9 millones de personas, ya que la vacuna Pfizer se administra en dos inyecciones, con tres semanas de diferencia. Además, se ha informado que se espera que otros cuatro millones lleguen a finales de marzo para un total de ocho millones de dosis – suficiente para vacunar a cuatro millones de personas.

Israel también tiene un acuerdo para recibir 6 millones de dosis de la vacuna Moderna, suficiente para 3 millones de personas. Sin embargo, el Canal 12 ha dicho que no se espera que la vacuna de Moderna llegue a Israel antes de abril.

Además, Israel ha firmado un acuerdo para recibir 10 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca, con sede en Cambridge.

Hablando el miércoles por la tarde durante una visita a una clínica de vacunación en la ciudad norteña de Kiryat Ata, Edelstein dijo: “Recibiremos millones de vacunas más en los próximos dos meses”.

Con información de Israel Noticias

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.