Chile: “En algunos sectores no me atrevería a andar con la kipá porque es arriesgarse bastante”

Radio Jai se comunicó con Ariel Markovits, perteneciente al movimiento Shomer Israel de Chile, quien desde el país cordillerano dio detalles acerca de lo difícil que es vivir allí siendo judío, y sobre todo por el hecho de que los políticos pasan por desapercibidos muchos hechos y dichos antisemitas.

“Acá en Chile por muchos años hubo antisionismo y eso ha calado muy hondo en toda la clase política, y por muchos años la federación palestina agravó ese problema”, explicó.

En estos días el Centro Simon Wiesenthal emitió un comunicado con el top 10 de los casos antisemitas del 2020, y entre ellos apareció un político chileno candidato a presidente del país. “Salió Daniel Jadue como uno de los personajes más antisemitas del mundo”, confirmó Markovits. Y agregó: “Es actual alcalde de Recoleta, y es un tipo muy hábil y mediático en la política, y está liderando en las encuestas nacionales para ser el próximo presidente”.

Sin dudas que la situación afecta a la comunidad allí en las calles chilenas, y así lo confirmó el miembro del movimiento Shomer Israel. “En algunos sectores no me atrevería a andar con la kipá porque es arriesgarse bastante”, aseguró. Y continuó: “Acá en Chile ser antisionista no molesta a nadie, a muchos les gusta y a la gran mayoría no les molesta”.

Markovits se mostró molesto, indignado y preocupado porque es posible la asunción de un presidente que está entre los más antisemitas del mundo. Y por ello, volvió a criticar a Jadue y señaló: “Cada vez que hablan lo atacan, pero cuando dice algo contra los judíos o contra Israel, silencio absoluto”. A lo que sentenció: “Cada vez se pone más complejo estar acá en Chile”.

Por GS/RJ

