“Jesús, su tiempo histórico”

Jesús de Nazaret, fue un judío que marcó un antes y después en la historia de occidente. Conocer el contexto, los movimientos ideológicos, políticos y religiosos se torna imprescindible y apasionante para cristianos y judíos. De la mano del Dr. Adolfo Roitman, curador de los rollos del Mar Muerto, los famosos escritos de Qumran, y director del museo del libro de Jerusalem, uno de los mayores especialistas a nivel mundial, ahondaremos en la figura del Jesús histórico.

Adolfo D. Roitman nació en Buenos Aires, Argentina en 1957, donde obtuvo la licenciatura cum laude en Antropología y un título de profesorado en historia en la Universidad de Buenos Aires. En el año 1986 se graduó de Rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshal T. Meyer” en Buenos Aires.

Tras concluir su máster cum laude en Religiones Comparadas, se doctoró en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1993. En 2005 le fue concedido el título de Doctor Honoris Causa por el Rocky Mountain College (USA); en el año 2014 la Medalla de Oro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, México; y en el año 2017, el segundo título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. Desde el año 1994, el sirve como Lizbeth and George Krupp Curator of the Dead Sea Scrolls and Head of the Shrine of the Book en el Museo de Israel, Jerusalén.

Ha participado en congresos y simposios internacionales de prestigio, como así también ha sido profesor visitante en numerosas instituciones académicas de Europa, Canadá, USA y América Latina, como ser: Trinity Western University (Vancouver); Universidad de New York (USA); Universidad Complutense de Madrid; El Colegio de México; Universidad Anáhuac (México); Universidad Hebraica (México); Universidad Presbiteriana Mackenzie (Sao Paulo); Universidad Católica de Santiago de Chile; entre otras.

Es el autor de innumerables artículos en revistas profesionales, como así también de ensayos de carácter popular. Entre sus libros publicados caben destacar: A Day at Qumran (Jerusalem: The Israel Museum, 1997); Sectarios de Qumrán (Barcelona: Martínez Roca, 2000); Envisioning the Temple (Jerusalem: The Israel Museum, 2003); Biblia, exégesis y religión. Una lectura crítico-histórica del judaísmo (Estella [Navarra]: Editorial Verbo Divino, 2010); Del Tabernáculo al Templo. Sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo (Verbo Divino, 2016); Los judíos en la antigüedad (serie: Historias Mínimas) (México: El Colegio de México, 2020). Habla, lee y escribe en español, inglés y hebreo, y ha estudiado griego clásico, latín, arameo, armenio, alemán y francés.

