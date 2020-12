“La tranquilidad absoluta que diferencia a esta ciudad la vamos a mantener a rajatabla”

En las puertas de la temporada de verano 2020-2021, hay todavía incertidumbre y confusión sobre permisos de circulación y demás requerimientos para quien desee dirigirse a los diferentes centros turísticos. Conversamos con el Secretario de Turismo de General Alvarado, Tomás Crowder, quien se refirió al tema.

El funcionario brindó el detalle del desarrollo del programa que generaron en su distrito. Señaló que el 17 de septiembre se otorgaron permisos a propietarios no residentes con un cupo de 500 personas por semana, y que, a partir de allí, acudió mucha gente, y que, especialmente en Mar del Sur, se duplicaron las vistas.

A partir del 1 de noviembre se amplió el permiso a todo propietario no residente que deseara ingresar al distrito.

Actualmente, desde el 1 de diciembre, con el comienzo oficial de la temporada, decidieron ir probando diferentes cuestiones como para asegurase que la metodología de desarrollo turístico, fuera la más eficiente. Dijo que, en ese sentido, han comenzado el fin de semana largo del 5 al 8 de diciembre una prueba piloto, por la cual, la Peatonal en toda su extensión fue cerrada al tránsito desde las seis de la tarde hasta la una de la mañana, que probaron hacer lo propio con tres de las tres principales transversales, para permitir el paseo peatonal y también para que los restaurantes y bares puedan sacar sus mesas y sillas.

Comenta el Secretario de Turismo que en la Peatonal las mesas de los bares se dispusieron en el centro, y eso funcionó muy bien porque con ello se logró una circulación más fluida. Estamos satisfechos con los resultados de esta prueba piloto, y el comportamiento de la gente fue el “conocido”.

Indicó que, tanto en Miramar como en Mar del Sur habrá postas sanitarias, para quien desee efectuar alguna consulta, o en el caso de que alguien presente síntomas, lo que será respondido inmediatamente. También contarán con ayudantes de playa, que estarán recorriendo las playas públicas para controlar el aforo, es decir la cantidad de gente permitida, y el distanciamiento social, “siempre de manera amigable”, subrayó.

En el primer fin de semana largo 23 mil personas en solo dos días, pudieron disfrutar de la ciudad y de las playas, cuya costa de 42 km permitió a los turistas expandirse y evitar las aglomeraciones.

Respecto de lo que se llama “turismo de excursionistas” que son las personas que visitan por el día un centro turístico, por ejemplo, aquellos que se encuentran en Mar del Plata y que deseen ir a Miramar y regresar el mismo día, el funcionario dijo que es un tema que está en conversaciones, que por ahora no está contemplado, porque para ingresar al Partido se debe contar con un nuevo permiso registrado en Cuidar Verano, pedido con 48 horas de antelación. En el formulario de esa aplicación, se solicita indicar un lugar de permanencia hotel o residencia particular. Por lo tanto, la figura de turismo de excursionistas, no está contemplada por una cuestión de trazabilidad, es decir poder identificar a la persona que ingresa y permanece en el lugar, para saber “dónde se encuentra y qué hace”. Ese tema aún no pudo ser resuelto.

Respecto de cómo se presenta la temporada en Miramar en cuanto a reservas y precios, Crowder dijo que a mitad de este año, desarrollaron el Instituto Mixto de Turismo, gestión conjunta de la Intendencia y la Secretaría Turismo Cultura y Deportes, en el que crearon una Mesa de discusión con los privados, que fue muy positiva porque les permitió el contacto constante con todos los actores que desarrollan el turismo: comerciantes, gastronómicos, hoteleros, inmobiliarias y que, lo que han podido ver es que lo que ha bajado es la reserva en hoteles, crecieron en los Appart- hoteles, también en cabañas y hosterías, en menor porcentaje, lo mismo que los campings.

La reserva en los tradicionales balnearios es bastante dispar, algunos ya están reservados en un 80 por ciento y algunos rondan el 30, y la diferencia depende de la fidelidad de las familias hacia algunos de ellos.

Crowder señaló que la incertidumbre que se percibe en la gente, se debe a que todas las informaciones se dieron a conocer hace tan solo dos semanas. La campaña saldrá la próxima semana, y se prevé que será fuerte para “sacar a la gente de esta incertidumbre y desinformación”.

Acerca de la seguridad, de la prevención y el cuidado, en especial hacia los niños, y adolescentes, teniendo en cuenta la libertad con la que habitualmente se mueven en Miramar. “La tranquilidad absoluta que diferencia a esta ciudad la vamos a mantener a rajatabla”. Y contó que el fin de semana del 8 de diciembre hicieron una prueba piloto en un lugar muy conocido y grande al que acuden los niños, y que implementaron un protocolo y lo probaron en escala local y en escala masiva. Señaló que están muy satisfechos y afirmó que la gente ya está muy identificada con lo que se debe hacer.

Por último, indicó que el haber comenzado el trabajo con tiempo, les permitió probar distintos escenarios posibles, y de ese modo contar con datos y metodologías para el mejor desarrollo de este modelo atípico de turismo, en el que continuaran trabajando cada día para que todas las familias que elijan Miramar, puedan disfrutar plenamente de su estadía.

Vale recordar que Miramar es uno de los balnearios elegidos desde hace años por miles de familias de la comunidad judía que buscan un lugar tranquilo y familiar para descansar.

CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.