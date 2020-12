Moisés Ben Jacob Cordovero, rabino y cabalista

Fue un rabino, místico, teólogo y cabalista sefardí. Es también conocido por el acrónimo el Ramak. Fue una figura central en el desarrollo histórico de la Cábala , líder de una escuela mística del siglo 16 en Safed , Siria otomana. Moshe Cordovero produjo la primera integración completa de las diferentes escuelas anteriores en la interpretación cabalística. Si bien era un místico inspirado por las imágenes opacas del Zohar, la Cabalá Cordoveriana utilizó el marco conceptual de la evolución de causa y efecto de lo Infinito a lo Finito.al sistematizar la Cabalá, el método de discurso de estilo filosófico que consideró más eficaz para describir un proceso que refleja la lógica secuencial y la coherencia. Sus trabajos enciclopédicos se convirtieron en un escenario central en el desarrollo de la Cabalá.

Ramak poco después se ganó la reputación de ser un genio extraordinario y un escritor prolífico. Además de su conocimiento de la Cabalá, era un erudito talmúdico y un hombre de gran dominio en el pensamiento filosófico judío que era respetado en estos campos.

Cordovero era originario del Reino de España, aunque se desconoce su lugar de nacimiento; su familia, sin embargo, estaba establecida en Córdoba; él emigró a Safed, al norte de Israel. Siguió en primer lugar estudios talmúdicos. En 1538, a los 16 años, fue uno de los rabinos que recibieron la ordenación (semijá) por parte del Rabino Jacob Berab y su maestro el Rabino Joseph Caro autor del Shulján Aruj, la más célebre recopilación de la halajá, la ley judía, que es actualmente la principal autoridad legal en materia de jurisprudencia legal y halajá.

La tradición cuenta que en 1542, a los veinte años, una “voz celeste” compelió al Ramaq a estudiar la Cábala al lado de su compañero el rabino, cabalista y poeta Shlomo Halevi Alkabetz (autor del famoso himno para recibir el Shabat, llamado “Lejá Dodí” (en español: “ven amado mío”). Esta popular canción inspiró a Cordovero, e hizo que este se dedicase a estudiar los misterios del Zohar, “El Libro del Esplendor”.

El Rabino Cordovero fue pues un iniciado en los arcanos del Zohar y redactó dos obras que le hicieron célebre: Or Yakar y Pardes Rimonim, finalizando esta última en 1548.

Hacia 1550 Cordovero fundó una yeshivá y una academia de estudios cabalísticos en Safed. Cordovero dirigió la academia hasta su fallecimiento, que tuvo lugar veinte años más tarde. Tuvo por discípulo al rabino y místico Isaac Luria, a su llegada a Safed, y a otros grandes cabalistas, entre ellos el Rabino Jaim Vital, quien expuso más tarde las enseñanzas de la Cábala según Luria, y Eliyahu de Vidas, el autor de la obra literaria Reshit Jojma. Según otra tradición, Cordovero recibió frecuentes visitas del profeta Elías (Eliyahu Hanaví). Fue uno de los tres grandes sistematizadores de la Cábala judaica junto con el Ari, el Rabino Isaac Luria, popularmente conocido como un santo, y con el fundador del judaísmo jasídico, el Rabino Israel Ben Eliezer, también llamado Baal Shem Tov.

El origen del Rabino Cordovero es posiblemente la ciudad de Córdoba. Quizá vivió allí, antes de ser expulsado por la Santa Inquisición y tomó el Rabino su nombre. Todos las personas llamadas Cordovero, o la gran mayoría de ellos emigraron hacia Turquía, donde vivieron hasta los comienzos del siglo XX, cuando la mayoría de ellos emigró a la República Argentina. Los Cordovero mantuvieron hasta entonces el ladino (idioma español antiguo) como lengua cotidiana.

Su libro fundamental Or Yakar (Luz Preciosa) es un análisis del Zohar que pasó a ser uno de los dos métodos clásicos para la interpretación cabalística (el otro el sistema es el método del Rabino otomano Isaac Luria); Cordovero intentó fundamentalmente armonizar la tradición cabalística anterior, y crear un marco de referencia conceptual para el Zohar.

Una obra de gran importancia de Cordovero, es el Pardes Rimonim (Jardín de Granadas), un repertorio clásico de todas las nociones místicas judaicas tal como se expresaban hacia 1585; en él encuentra la unidad la tradición cabalística, organizada en un coherente sistema filosófico. El núcleo del sistema del Ramak gira en torno al tema de la energía universal; es una detallada descripción de cómo la realidad finita deviene del ser infinito de Dios a través de una sucesión jerárquica de fuerzas creativas correlativas llamadas sefirot, compuestas cada una de ellas por seis behinot.

Cordovero escribió también Or Neerav (La dulce luz), Tómer Débora (La palmera de Débora), Elima Rabati, Shiur Komah, y Sefer Gerushin.

Por DF/RJ.

Extraído del grupo de Facebook PERSONALIDADES JUDÍAS DE TODOS LOS TIEMPOS

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.