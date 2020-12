Causa AMIA: la semana que viene será el veredicto a Telleldín

El Tribunal Oral Federal 3 dará a conocer la semana que viene el veredicto en el juicio oral que se le sigue a Carlos Telleldín por haber entregado la camioneta traffic que usó como coche bomba en el atentado a la AMIA. La defensa del acusado concluyo hoy su alegato -reiteró el pedido de absolución- y el presidente del tribunal, el juez Andrés Basso, anunció el veredicto. Será en la audiencia del próximo miércoles. A las 10 de la mañana Telleldín tendrá la posibilidad de decir sus últimas palabras y luego, en un horario a confirmar, la decisión del tribunal.

Telleldín tiene tres pedidos de condena. La Fiscalía de la Unidad AMIA y la querella de los familiares de las víctimas pidieron que sea condenado a la pena de prisión perpetua y la querella de la AMIA-DAIA a una pena de 20 años de prisión y a su inmediata detención.

Las tres acusaciones coincidieron en sus alegatos que la camioneta Traffic que explotó en la AMIA estuvo en poder de Telleldín, que la entregó sabiendo que se iba a usar para cometer un delito, que falsificó la información del documento de venta, que sembró prueba con testigos que desviar su vinculación y que se fugó a Misiones cuando ocurrió el atentado. También que el motor de la camioneta fue encontrado entre los escombros y sus astillas en los cuerpos de las víctimas.

La defensa rechazó las acusaciones. Sostuvo que Telleldín entregó la camioneta sin saber que se iba a usar para un atentado, que la vendió a un precio de mercado de la época -11.500 dólares- y que no se encontraron dinero o cuentas posteriores que den cuenta de otro beneficio económico y que no tuvo vínculos con quiénes cometieron el atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 cuando la camioneta con entre 300 y 400 kilos de explosivos voló la AMIA y mató a 85 personas y dejó 151 heridas.

También que Telleldín ya fue juzgado por la entrega de la camioneta, que se violó el plazo razonable para hacerlo, que la causa está prescripta y fue sometido a las imparcialidad del ex juez del caso, Juan José Galeano. En la audiencia de hoy, la defensora oficial Verónica Carzolio sostuvo que Telleldín no tenía ningún móvil para atentar contra la AMIA y pidió su absolución. La defensa agregó que en caso que sea condenado no se lo detenga tras el veredicto, como pidió una de las querellas. Explicó que Telleldín ya estuvo preso 10 años en el expediente, que siempre estuvo a derecho cada vez que fue citado por la justicia y que el caso no tiene ninguno de los riesgos procesales para detenerlo sin condena firme.

Luego, la Fiscalía y las querellas pidieron que se rechacen todos los planteos de la defensa. Tras eso, el juez Basso anunció el veredicto para la semana que viene. El veredicto estará a cargo de los magistrados Basso, Javier Ríos y Fernando Canero y será por videoconferencia como se viene realizando en la etapa de pandemia por el coronavirus

Este es el segundo juicio que se hace por la AMIA. En el primero fue juzgado Telleldín pero en 2004 fue declarado nulo por las irregularidades en la investigación del caso. Una de ellas fue que el ex juez Galeano avaló que Telleldín cobre 400 mil dólares para acusar falsamente a oficiales de la Policía Bonaerense. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2009 la nulidad del juicio pero dejó a salvo la acusación contra Telleldín por haber entregado la camioneta. En mayo del año pasado comenzó este segundo juicio que en marzo se suspendió por la pandemia del coronavirus y se retomó en junio por videoconferencia.

Con información de Infobae.