Eclipse solar: Por segundo año consecutivo Sudamérica tuvo el privilegio de observarlo en forma total

Tras horas de espera y ansiedad en cientos de personas entre científicos, astrónomos y aficionados que esperaban éste evento celeste, llegó el gran día y se acercaron a puntos claves para “ver mejor”.

El evento astronómico del año atrajo a millones de personas en varios países de Sudamérica que pudieron disfrutar del eclipse, donde la Luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del Sol en algunas áreas.

Este fenómeno astronómico se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados.

La alineación exacta de los tres cuerpos en el espacio, comenzó a las 11:45 en el océano Pacífico y terminó cuando la Luna descubrió totalmente al Sol, alrededor de las 14:45 horas en el océano Atlántico a 200 kilómetros de la costa de Sudáfrica. A las 13 hs de Argentina se esperó el gran momento en el que el eclipse pudo verse en platea preferencial con la posibilidad de observar la corona solar en su esplendor.

En la franja donde se produjo la totalidad del eclipse, que tuvo un ancho de aproximadamente 90 kilómetros, el día se volvió noche. Así, durante unos dos minutos y diez segundos, la Luna cubrió por completo al Sol, pero el tiempo total de las fases del espectáculo espacial es de unas tres horas.

Los eclipses no solo son un fenómeno inusual para ser observado sino que sirven porque se pueden estudiar las líneas de campo magnético del Sol, que son las que dominan el viento solar que llega a la Tierra, la Corona solar que se ve más claramente y muchos aspectos más específicos de la astronomía.

La particularidad de apreciarlos es también saber que no es algo que ocurrirá por siempre, aunque sí por mucho tiempo, debido a que la Luna se aleja todos los años 3,8 centímetros de la Tierra, dentro de un milenio la circunferencia lunar no llegará a tapar por completo el disco del Sol, por lo que en la Tierra no se podrán observar más los espectaculares eclipses solares totales.

