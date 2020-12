“En Israel no trabaja el que no quiere”

Mario Lev es Presidente de la Olei (Organización Latinoamericana, España y Portugal) en Israel, y en diálogo con Radio Jai se refirió a la situación en su país.

“Está todo confuso desde que Guideon Saar decidió salir del Likud”, comentó Lev e indicó que, las encuestas del día de ayer dieron que su partido tiene entre 16 y 18 mandatos, solo con anunciar que iba a formar un partido independiente. Hay ministros de Kajol Laván que se van a unir.

Lev afirmó que “la cosa va a estar muy peleada”, y piensa que, una vez que se fije la fecha de las elecciones y que empiecen las campañas y las luchas entre los partidos, se va a aclarar un poco. Si suman algunos movimientos y partidos cercanos al partido de Saar, podrían llegar a obtener alrededor de 63 mandatos, y de ese modo, cambiaría el gobierno y Bibi no quedaría como primer ministro.

Advirtió Lev, sin embargo, que “todos sabemos la fortaleza de Netanyahu y del gran apoyo que tiene, y si el tema del Covid, se resuelve de manera satisfactoria… podríamos tener sorpresas”. Por otra parte, al formar partido, le saca votos a Kajol Laván, por ende, es posible que Gantz y Netanyahu lleguen a un acuerdo para seguir juntos por unos meses más, para levantar sus fuerzas de ambos lados.

En la Olei, comentó Mario Lev, tuvieron contacto con Guideon Saar, así como con referentes de cualquier sector político, y con él tuvieron bastantes encuentros en distintas organizaciones. Lev, quien reveló pertenecer al Likud, dijo que Saar tiene bastante apoyo de la parte Latinoamericana de ese partido político.

Respecto de la creciente Aliáh (inmigración a Israel), comentó Lev, quien además es Presidente de la Confederación de olim (inmigrantes) de todo el mundo, que hasta allí en Israel, se sorprenden de que todas las semanas lleguen entre dos y tres aviones que traen inmigrantes. De Latinoamérica hay un crecimiento importante (hay inmigrantes de México, Brasil, Argentina) y opina que el motivo fundamental es la seguridad, luego el económico; pero que, sea por la razón que fuere, están llegando todo el tiempo, incluso en Janucá.

Lev destacó la importancia de esta festividad que en Israel la celebra todo el mundo, religioso o no: Todos hoy van a encender la Janukiá (el candelabro para janucá) que colocará en un lugar visible hacia afuera. En todas las plazas se encienden las janukiot. En la Olei, entregan presentes y candelabros a los nuevos olim que están en cuarentena, para que también puedan encender sus luminarias. Estima Lev que el número de inmigrantes crecerá aún más, cuando termine el tema de la pandemia, cuando se va a poder llegar sin necesidad de guardar cuarentena. Y por ello siguen trabajando constantemente en proyectos de Aliáh.

Según el presidente de Olei, Israel está entre los mejores países en el mundo para vivir. Hay actualmente desocupación producto de la pandemia y algunos otros problemas económicos pero, de todos modos, una persona que llega a Israel recibe primeramente, ayuda del Ministerio de Absorción para los primeros seis meses, y si no llegara a conseguir trabajo, gozaría de un subsidio por desempleo. Lev sostiene: “En Israel no trabaja el que no quiere”. Afirmó que hay trabajos, tal vez no lo mejores, pero también se pueden acceder a cursos, luego de los cuales, tienen asegurado trabajo. Hay muchas posibilidades, las que no hay en otros países, además de la tranquilidad de estar en las calles sin problemas, que los chicos puedan ir solos a la escuela, aun de cinco o seis años si la escuela está cerca.

Respecto de que Israel se vea como un país en guerra, el Presidente de la Olei, remarcó que justamente hoy se encuentra actualmente celebrando acuerdos con países árabes, que en Dubai se habla de que ya ingresaron 50 mil turistas de Israel, hay ocho a diez vuelos por día; la gente volvió a visitar Sinaí, y además, dijo que tienen un buen ejército que cuida muy bien las fronteras, y que piensa que hay paz para muchos años.

Por último y sobre el manejo de la pandemia, Lev indicó que es un tema político. Con la primera vela de Janucá, teóricamente se iban a permitir las reuniones con la familia que vive en la misma casa, o a lo sumo agregar dos familiares cercanos; pero ese acuerdo ahora se rompió y se anunció que no iba a haber ningún tipo de restricciones. Además, se abrieron los centros comerciales, todo el comercio. Excepto los restaurantes, a los que aún no se les autorizó la apertura, y a quienes les afecta enormemente esta decisión. Lo cierto es que por las presiones políticas que determinaron en un momento una apertura total antes de tiempo, generaron un caos en casos de contagios. Por eso, ahora van tomando medidas para no volver a esa situación. El aeropuerto funciona normalmente, y aquellas personas que reciban la vacuna, tendrán un carnet que los habilitará a circular libremente y a no hacer cuarentena de regreso al país.

