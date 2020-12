La Embajada Cristiana de Jerusalem

El video esta hecho por un periodista Arabe Musulman Israeli de la television Estatal de Israel y cuando lo vean entenderan porque aclaro la identidad etnica del productor.

Ya me choque con este fenomeno de gente Judia en la Diaspora que logro llegar a israel de visita o para vivir gracias al apoyo (del 100%) economico de esta Fundacion de Cristianos Evangelicos.

La Linea Verde es la frontera que las Naciones Unidas trazo para delimitar los limites del Estado de Israel y del Pais Arabe en 1948 que al final no se declaro. Por hoy son territorios llamados de muchas maneras, depende de la persona. Le dicen “Conquistados”, “Usurpados”, “Liberados”, “Ocupados”, “Reconquistados” … y demas. Depende quien. Son parte de la la Tierra de Israel pero no del Estado de Israel quien aun no los anexo a pesar de que dentro de los mismos hay asentamientos y decenas de miles de Judios que viven dentro de los mismos.