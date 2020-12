No hay forma más auténtica de vincular hechos aparentemente inconexos que la experiencia personal. Tampoco hay nada más auténtico a lo que podamos referirnos que no sea nuestra propia experiencia. Hay semanas, a veces días contados, que parecen agruparlo todo en la finitud de un día, unas horas, un momento; cuando a pesar de tiempo y distancia, como diría Felipe de “Mafalda”, todo sucede aquí. En uno. El tiempo se ha detenido y los hechos se han conjugado y el mero intento de expresarlo ya lo hace fútil porque supone ordenarlo, quebrar el hechizo de la simultaneidad, esa ficción que conduce a la epifanía.

Este domingo 6 de diciembre de 2020 los uruguayos amanecimos con la noticia de la muerte del ex Presidente Tabaré Vázquez. Todo el país tuvo la certeza de que se estaba cerrando definitivamente un ciclo. Con estos octogenarios se va yendo la historia reciente de un país.

La semana pasada recordábamos la prematura muerte natural de Arik Einstein. Arik calló pero su voz profunda nos seguirá acompañando para siempre. Hoy, martes 8 de diciembre, recordamos el asesinato de John Lennon en 1980. Recuerdo el momento como si fuera hoy. No sé si pudo murmurar “Imagine”.

Se cumplirán este miércoles dos semanas de la muerte de Diego Maradona. Pudo haber muerto muchas veces, pero murió ahora. En lo personal, el fenómeno Maradona me excede, pero el hombre Maradona me sensibiliza. Como metáfora, Maradona será siempre más grande que sí mismo.

Por estos hechos luctuosos han estado signados estos días. Uno quisiera, en tiempo de pandemia y plaga, que estas figuras universales también inspiren y unan a las multitudes que supieron amarlas. De eso tratan las efemérides.

(texto completo en http://tumeser.com/2020/12/08/efemerides-2/)

Por Ianai Silberstein.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.