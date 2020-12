Juez de la Corte Suprema israelí anuncia su jubilación anticipada

El juez de la Corte Suprema Menachem “Meni” Mazuz anunció la jubilación anticipada el lunes por la noche debido a razones personales.

“Al término de seis años y medio de servicio en la Corte Suprema y unos cuarenta años que dediqué al servicio público, tomé la decisión de terminar mi mandato como magistrado de la Corte Suprema por razones personales”, dijo Mazuz.

“En los últimos años, he dedicado la mayor parte de mi tiempo y energía a defender la ley y agradezco a [la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Esther Hayut], a mis amigos y compañeros jueces por la oportunidad que tuve de servir junto a ellos y proteger la regla de la ley y preservar nuestros valores democráticos en Israel “.

El jurista de 65 años transmitió su decisión a la presidenta del Tribunal Supremo Esther Hayut y al ministro de Justicia Avi Nissenkorn, diciendo que desea retirarse el 30 de abril de 2021, cuatro años antes de que finalice su mandato.

La jubilación de Mazuz será un duro golpe para el panel liberal de la Corte Suprema, ya que el vicepresidente del Tribunal Supremo, Hanan Melcer, también se retirará en abril.

Mazuz había liderado un enfoque de izquierda con respecto a muchos temas, incluida la demolición de casas de terroristas. A lo largo de los años, los jueces de la Corte Suprema aceptaron la posición del sistema de defensa, que creía que las casas de los terroristas que llevaban a cabo ataques contra israelíes debían ser demolidas, pero Mazuz lideró una línea diferente que generó una ola de críticas de la derecha.

Después de varios fallos en los que Mazuz dictaminó que las casas terroristas no debían ser demolidas, no fue colocado en casos adicionales bajo la tenencia de

La ex presidente de la Corte Suprema, Miriam Naor, retiró a Mazuz de los casos relacionados con la demolición de viviendas terroristas después de que falló en contra de la medida varias veces. Mazuz fue reintegrado al panel después de que el presidente del Tribunal Supremo Hayut asumiera el cargo.

Mazuz es considerado duro con la corrupción y se opone a permitir que el primer ministro Benjamin Netanyahu establezca un gobierno de coalición debido a sus casos de corrupción pendientes.

Mazuz asumió el cargo en noviembre de 2014. Previamente, se desempeñó como fiscal general entre 2004 y 2010.

Con información de YNET.