El Papa va a Irak y no a la Argentina

Jorge Mario Bergoglio comenzó su pontificado el 13 de marzo de 2013 y no volvió a pisar la Argentina y no lo hará, de momento, hasta nuevo aviso. Esta semana, se confirmó que el Sumo Pontífice viajará a Irak en 2021 a pesar de las circunstancias de la pandemia.

Nos contactamos desde Radio Jai con Sergio Rubin, periodista especializado en temas religiosos y en el acontecer Vaticano, para que ilustre sobre el viaje del Papa a Irak.

“Ya se venía hablando de este tema, el Papa ya había manifestado su deseo de ir a Irak, incluso recibió al presidente en enero, pero después sobrevino toda la pandemia que complicó las cosas, evidentemente sorprendió que a pesar de que todavía no se sabe cómo termina todo este problema del covid hay confirmado su viaje. Con este anuncio efectivamente irá a Irak entre el 5 y el 8 de marzo”

Muchos se preguntan el porqué de ir a Irak y Rubin justificó el motivo: “Lo principal es porque es un país devastado por la guerra y además por lo que trajo consigo, que fue el éxodo de un montón de cristianos, había un millón y medio de fieles aproximadamente de los cuales un millón se fueron de Irak”. Muchos otros fueron muertos por el fundamentalismo Islámico.

El Papa Francisco no ha visitado su país natal, a pesar de que todos sus antecesores no italianos lo han hicieron en los inicios de su pontificado: “Todos los Papas han ido a sus países, inicialmente fue su idea venir al principio, pero después se le complicó mucho por diversas razones, pero particularmente yo creo que ha impactado la grieta que hay en argentina en la cual él ha caído. A todo esto se suma el debate del aborto, a mi parecer no están dadas sinceramente las condiciones para que el venga”.

Hay dos bibliotecas respecto a si sería bueno que Francisco venga a la Argentina, los que opinan que caería víctima de la grieta local y quienes piensan que su presencia serviría para aplacar la misma en un mensaje espiritual de unión. Rubín incorpora una reflexión y crítica a las características del argentino que increíblemente ha maltratado al primer Papa del continente, nacido en su tierra y cuya notoriedad está por encima de las más destacadas figuras del mundo.

Rubin aclaró porque el día de la fecha es un día tan importante, porque según indica el santoral católico, el 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en conmemorando a la madre de Jesucristo que nació sin pecado original: “Hoy es el día, técnicamente, de la inmaculada concepción de María, es decir que nació sin pecado concebido. A partir de esta celebración que tradicionalmente se la llama ‘Día de la Virgen’ que fue un dogma que se implementó a fines del siglo XIX, a partir de allí surgió la tradición de armar el arbolito y el pesebre el 8 de diciembre”.

El periodista desarrolló de donde proviene el árbol y el pesebre de esta tradición: “El árbol proviene de una antiquísima tradición nórdica, que trataba de adorar al roble para la fecundidad de la tierra y el cristianismo, a partir de una celebración pagana que con el paso del tiempo se fue transformando en una tradición religiosa. El primero se armó en Alemania alrededor del 1600 y en el 1200 San Francisco de Asís, después de ver un pesebre viviente, es decir una representación del nacimiento de Jesús, incorpora el pesebre”.

Se le consulto por el aniversario de la declaración nostra aetate y él declaró que “Fue realmente muy importante”, porque a lo largo de la historia del cristianismo hubo prejuicios hacia los judíos y sobre todo por esa completamente errónea acusación de culpar a este pueblo por la muerte de Jesús. Esa declaración fue “Magnifica” porque termino de acercar a los católicos y a los judíos en particular.

Por FB/RJ

