El 61% de los israelíes está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19

Alrededor del 61% de la población israelí estaría interesada en vacunarse contra el coronavirus, según una nueva encuesta. Un 18% se negaría a vacunarse.

Según la encuesta de 1200 personas y realizada por el profesor Shosh Sharabani del Max Stern Yezreel Valley College, el Dr. Eyal Lahav de la Open University of Israel y el profesor Mosi Rosenboim de la Ben-Gurion University of the Negev, el 21% había aún no tomó la decisión si se vacunará o no.

Con un 53,6%, el porcentaje de mujeres que dijeron estar dispuestas a recibir una vacuna contra el coronavirus fue más bajo que el de los hombres que dijeron que lo harían, con un 68,8%. El 21% de las mujeres dijeron que estaban seguras o casi seguras de que no estarían de acuerdo en vacunarse, mientras que solo el 14,6% de los hombres dijeron lo mismo.

Entre los israelíes seculares, el 63,8% dijo que estaría dispuesto a vacunarse, mientras que el 49,8% de la comunidad religiosa de Israel dijo que sí.

Cuando se les preguntó qué tan dispuestos estarían a vacunarse contra el virus si el gobierno les ofreciera un estipendio de 30 shekel a quienes lo hicieran, solo el 56% de los encuestados, una disminución del 5%, dijeron que estaban casi seguros o seguros de que lo harían.

“A muchas personas les preocupa vacunarse porque se trata de una nueva vacuna con efectos secundarios aún desconocidos”, explicó Sharabani. “Puede ser que las preocupaciones sobre la vacuna de hecho aumenten en los casos en los que se ofrece al público una subvención para vacunarse”.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las vacunas no eran una solución mágica para la crisis del coronavirus.

“Las vacunas no equivalen a cero COVID”, dijo el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, y agregó que no todos podrán vacunarse a principios del próximo año.

“La vacunación agregará una herramienta importante, importante y poderosa al conjunto de herramientas que tenemos. Pero por sí mismas, las vacunas no harán el trabajo”.

Dado que el virus sigue ejerciendo una enorme presión sobre los trabajadores de la salud, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también advirtió contra la “creciente percepción de que la pandemia ha terminado”.

Con el aumento de las infecciones en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el gabinete del coronavirus aún tenía que decidir sobre una reimposición de las restricciones destinadas a controlar el virus, antes de una reunión del gabinete el domingo. El gabinete escucharía primero las sugerencias del Ministerio de Salud para frenar la propagación del virus antes de decidir sobre el asunto, dijo.

Netanyahu también dijo que había hablado con el jefe del gigante farmacéutico Pfizer acerca de adelantar la entrega esperada de sus vacunas a Israel y que continuaría “liderando las políticas que establecimos cuando las vacunas se estaban desarrollando por primera vez: tantas vacunas como sea posible, de tantas fuentes como sea posible, para tantos ciudadanos como sea posible, lo más rápido posible “.

Dijo que “ahora podemos ver la luz al final del túnel. Pero repito, todos debemos seguir cumpliendo las pautas”.

El Ministerio de Salud informó el domingo que 988 de las 25,846 personas a las que se les hizo la prueba del coronavirus portaban COVID-19, el sábado, con una tasa de infección del 3,9%.

Además de la alta tasa de infección, Tel Aviv y Eilat han sido designadas como “ciudades amarillas” según el programa de semáforos del gobierno para determinar las restricciones de salud pública basadas en las tasas de infección locales. Israel tiene ahora 25 ciudades “rojas” y 39 “naranjas”.

Actualmente hay 13.340 casos activos en Israel. De las 336 personas en estado grave, 88 utilizan ventiladores. Hasta el momento, han muerto 2.909 de los 344.228 que han sido infectados con el virus.

