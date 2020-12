La ONU le ha fallado a Israel con sus resoluciones antiisraelíes

Durante años hemos cuestionado el compromiso del primer ministro Benjamin Netanyahu con una solución de dos estados, pero la ONU debe entender que no ayuda.

El pueblo judío realmente es el pueblo elegido, al menos en lo que respecta a las Naciones Unidas y su trato al Estado de Israel.

Esto quedó ilustrado el miércoles cuando la Asamblea General de la ONU aprobó cinco resoluciones pro palestinas y antiisraelíes, parte de un paquete de cerca de 20 textos de este tipo que la AGNU aprueba anualmente. En caso de que se lo pregunte, ningún otro país tiene tantas resoluciones en contra.

Las votaciones fueron sobre temas oscuros como la afirmación del “Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino” o una resolución llamada “Programa de información especial sobre la cuestión de Palestina”.

Lo que no está claro es qué logran exactamente estas resoluciones. Por un lado, muestran una obsesión con Israel, que recibe una atención en la ONU sin igual por cualquier otro país, pero por otro lado, no hace absolutamente nada para promover la paz.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, tuvo razón en su respuesta a las votaciones. “Los países que apoyaron a Israel hoy han entendido que este paquete de resoluciones no hace nada para promover la paz, sino que sirve para afianzar la posición de rechazo de los palestinos y profundizar el conflicto”, dijo el embajador.

¿La paz está más cerca desde que se realizaron estas votaciones? ¿Están los palestinos motivados para venir a la mesa de negociaciones ahora que la Asamblea General de la ONU ha decidido apoyar una resolución que afirma el trabajo de la “División de los Derechos Palestinos del Secretariado”?

Por supuesto no. Estos votos y resoluciones solo logran una cosa: la continua intransigencia palestina y la negativa a sentarse a la mesa y negociar con Israel.

Es cierto que Israel puede hacer más para promover la paz (durante años hemos cuestionado el compromiso del primer ministro Benjamin Netanyahu con una solución de dos estados), pero la ONU debe comprender que no ayuda. Al contrario, empeora la situación.

Es importante que la administración entrante del presidente electo Joe Biden lo tenga en cuenta, ya que asume el cargo el 20 de enero. Será fácil volver a las posiciones de administraciones anteriores y volver a adoptar el camino de condenar y culpar a Israel. para el estancamiento de la paz pero, como se ha visto en las últimas tres décadas, eso no funcionará.

Nunca sabremos qué hubiera sucedido si el presidente Donald Trump hubiera ganado otro mandato y hubiera seguido presionando a los palestinos para que aceptaran el plan de paz que implementó en enero pasado. Después de ocho años de salirse con la suya en Washington, los palestinos de repente no obtuvieron todo lo que querían bajo Trump y permanecieron en desacuerdo con él, el secretario de Estado Mike Pompeo y otros altos miembros de la administración.

Es probable que los palestinos no hubieran podido resistir durante otros cuatro años y finalmente hubieran regresado a la mesa de negociaciones con Israel, aunque esta vez con el entendimiento de que serían necesarios compromisos.

La pregunta ahora es qué hará la administración Biden si incluso encuentra el tiempo para intentar reiniciar el proceso de paz israelí-palestino. Lo que sucedió en la ONU la semana pasada debería servir como recordatorio de lo que no se necesita. Los israelíes y los palestinos no necesitan planes, resoluciones y propuestas que se vean bien en el papel y en las conferencias académicas, pero que no tengan nada que ver con la realidad.

Los países que votaron a favor de las cinco resoluciones antiisraelíes en la ONU demostraron que están desvinculados de la realidad y de lo que está sucediendo en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Además, las resoluciones contra Israel y las reuniones del Consejo de Seguridad no van a unir a las partes.

¿Qué puede funcionar? Un entendimiento por parte de los palestinos de que no obtendrán simplemente lo que quieren y que necesitarán comprometerse para lograr la independencia, la condición de Estado y la paz.

Para que entiendan eso, Biden tendrá que dejar en claro que Estados Unidos no se remonta a los días del presidente Barack Obama y la negativa a vetar resoluciones antiisraelíes como la 2334 que se aprobaron al final de su presidencia.

Ahora es el momento de dejarlo claro.

