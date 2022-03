Las fuerzas rusas toman la planta nuclear de Ucrania después de que se extinguiera el incendio en el sitio

Las autoridades dicen que el compartimiento del reactor resultó dañado en los bombardeos rusos; Zelensky: “Si hay una explosión, es el final para todos”

Las imágenes de la cámara de vigilancia muestran una bengala aterrizando en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia durante el bombardeo en Enerhodar, Óblast de Zaporizhia, Ucrania, el 4 de marzo de 2022, en esta captura de pantalla de un video obtenido de las redes sociales.

Luego de que se lograra la extinción del fuego provocado por el ataque de las fuerzas militares rusas, estas, tomaron la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania, dijo una autoridad local el viernes.

“El personal operativo está monitoreando la condición de las unidades de energía”. Los esfuerzos buscaban garantizar que las operaciones estuvieran en línea con los requisitos de seguridad.

Los temores de un desastre nuclear siguen alertas en todo el mundo. En un comunicado el viernes por la mañana temprano, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el ataque a la planta de energía nuclear no fue un accidente.

“Los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas, saben dónde disparar”, dijo Zelensky en una dirección de video.

El fantasma de un un nuevo desastre de Chernobil se mantiene vigente ante este ataque. En esa ocasión, el desastre de Chernobyl ocurrió después de que una prueba de seguridad salió mal, lo que lo hizo inestable y provocó una reacción en cadena que explotó el núcleo del reactor. La nube nuclear se extendió durante unos nueve días por toda la región.

Se desconoce el número exacto de muertos por el desastre, ya que si bien dos personas murieron en la explosión original, muchas más murieron durante los meses siguientes por envenenamiento por radiación y muchas más durante los años siguientes de cáncer. Según un artículo de 2006 publicado en la revista académica Nature, se estimó que el número de muertos solo en la URSS alcanzó alrededor de 4.000, mientras que si se extiende a Europa occidental, ese número podría ser aún mayor, con algunos estudios que van desde 16.000 hasta incluso 60.000.

Pero aunque el desastre en sí ya pasó, el daño continúa hasta el día de hoy. Como señaló Nature, muchas áreas alrededor del reactor y más allá aún se ven afectadas por la radiación. El tipo de isótopo radiactivo más frecuente en el desastre, el cesio-137, tiene una vida media de alrededor de 30 años, por lo que gran parte de las áreas que quedaron abandonadas por la explosión podrían mejorar en los próximos años, pero muchas áreas podrían ser radiactivas por siglos venideros, como la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del propio reactor.

Y Rusia, argumentó Zelensky, quiere repetir esto.

“Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que un estado ha recurrido al terror nuclear”, dijo el presidente, y señaló que nadie había disparado antes contra centrales nucleares.

De hecho, según el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, un desastre nuclear en Zaporizhzhia sería 10 veces peor que lo que sucedió en Chernobyl.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022