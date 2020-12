“No va a haber servicios privados que dispongan de la vacuna”

Hace unos días, creció la preocupación en la sociedad, por las consecuencias que podrían traer las grandes aglomeraciones, como la que se produjo en torno al velatorio de Diego Armando Maradona, o en las manifestaciones que se están realizando en las calles de Buenos Aires, donde no se observa mucho cuidado en cuanto a distanciamiento y uso de tapaboca. Para conocer sobre los posibles riesgos de contagios de covid en estas circunstancias, consultamos al médico infectólogo Daniel Pryluka.

El doctor Pryluka, quien deseó no referirse puntualmente al caso de lo ocurrido en el velatorio de Maradona, indicó que la experiencia tanto en la Argentina en cuanto marchas, “banderazos”, no fueron provocadores de brote, como tampoco en los Estados Unidos en las conocidas marchas del movimiento Black Lives Matter. Dijo que, posiblemente, las manifestaciones al aire libre no sean un gran foco de contagio, y explicó que el período de incubación del virus, para que aparezcan los síntomas, se produce entre las 48 horas hasta, exageradamente, los 14 días con un promedio de cinco días, cuando ya se podría tener un índice de si hubo una situación masiva que lo pudo producir. Precisó que la actividad al aire libre es mucho más segura que la que se da en los lugares cerrados, y que, si a ello le agregamos la protección con barbijos, mucho mejor; y que “lo ideal sería mantener lo mejor posible las medidas”, remarcó.

Hoy es noticia de la aprobación en el Reino Unido, de la vacuna del laboratorio Pfiser, y que en estos días comenzará la vacunación. Consultamos al especialista sobre cuándo ya se podrán tener los primeros datos de inmunidad en la población, sobre cómo se va a evaluar la evolución del virus, teniendo en cuenta el proceso, que indica que será suministrada, primeramente, a sectores como el de salud, seguridad, mayores, o población de riesgo.

Pryluka dijo que aún no se sabe cuánta gente deberá estar inmunizada para que el virus baje extremadamente su circulación, que lo ideal es que se pudiera vacunar a toda la población, pero ello va a llevar un tiempo; pero que al menos, al comenzar con los grupos de riesgo, más los esenciales, provocará que, aunque el virus siga circulando, queden pocas personas en situaciones graves y no se sature el sistema de salud.

Acerca del papel que jugará el sistema privado de salud en la futura campaña de vacunación, el médico indicó que “deben vacunar a millones de personas en poco tiempo”, y que por ello hay que utilizar toda la logística disponible, tanto pública como privada, y que, además si ello no llegara a alcanzar, se requerirán voluntarios vacunadores, pero la provisión será, al menos por ahora, a partir del Estado. Y subrayó: “No va a haber servicios privados que dispongan de la vacuna”.

Los proveedores firman acuerdos con los países, según los cuales establecen la cantidad de vacunas que tienen para producir, “están produciendo de manera organizada”, por lo cual no se podría dar el caso de que provean vacunas a entidades privadas. Esto también asegura que se respeten las prioridades para el suministro de las vacunas, a quienes las requieran por los motivos señalados, y no para cualquier particular que, por ser socio de una medicina prepaga, o por poder abonarlas, pase por encima del plan de vacunación establecido.

Insistió en que dentro de la población joven sana hay algo así como un 99 por ciento de que, en caso de contraer el virus, transitaría la enfermedad en forma leve: “Si tuviera 20 años no sé si iría corriendo a vacunarme, no me preocuparía mucho “, cerró.

Por CL/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.