Totalmente inapropiado’: el Centro del Holocausto de Florida provoca indignación con la nueva exhibición sobre George Floyd

El museo “está difuminando los límites morales y mostrando una profunda falta de respeto por los muertos, y me refiero no sólo a judíos muertos, sino africanos”, dijo el distinguido profesor de la Universidad, Thane Rosenbaum.

El Holocaust Memorial Resource and Education Center of Florida (Centro de Educación y Recursos Conmemorativos del Holocausto de Florida), ubicado en Maitland, ha lanzado una nueva exhibición, “Desarraigo de los prejuicios: caras de cambio”, que incluye, como lo describe el museo en su sitio web, “imágenes asombrosas y palabras poderosas capturadas en las secuelas del asesinato de George Floyd, en la escena, por el reconocido fotógrafo y narrador John Noltner”.

George Floyd, un afroamericano, murió en mayo pasado durante un arresto en Minneapolis, cuando un oficial de policía blanco se arrodilló sobre su cuello durante más de ocho minutos. El incidente provocó protestas masivas en todo Estados Unidos, incluidos disturbios y demandas para poner fin a la financiación policial.

El famoso cazador de nazis Efraim Zuroff, director de la oficina israelí de la sucursal israelí del Centro Simon Wiesenthal, calificó la exhibición de “totalmente inapropiada”.

“La muerte de George Floyd es obviamente trágica y no hay duda de que el racismo en Estados Unidos existe y los afroamericanos lo padecen. Hay casos de brutalidad policial, que nunca deberían ocurrir, y el destino de las víctimas es una tragedia”, le dijo Zuroff a World Israel News. “Pero esto no es nada que se pueda comparar con la Shoah.

“Están hablando de la policía en una democracia, que opera de manera democrática, estado de derecho. A veces se viola y, a veces, con resultados trágicos. Pero este no es el Tercer Reich en Estados Unidos. Eso no es lo que está sucediendo allí. Y yuxtaponer eso a la Shoah es simplemente totalmente inapropiado.

“Nos enfrentamos a un problema de universalización muy grave cuando se trata de la Shoah, y estamos luchando contra algo muy, muy importante”, continuó diciendo Zuroff.

Es importante, dijo, “continuar preservando el relato exacto de la Shoah y el hecho de que la Shoah nunca hubiese tenido lugar si no fuera por las víctimas judías. Entonces, el problema es la tentación en Estados Unidos de tratar de hacerlo relevante”. Sin embargo, al hacerlo, “realmente, en cierto sentido, distorsionan la historia y hasta cierto punto alteran las lecciones …

“De modo que esto es un problema. Vemos muchas iniciativas educativas en los Estados Unidos y tenemos que estar atentos. Tenemos que tener cuidado y hacer todo lo posible para asegurarnos de que estas falsas comparaciones no se propaguen ni se difundan, ciertamente no en los museos judíos del Holocausto”.

El novelista, ensayista y distinguido profesor universitario Thane Rosenbaum es hijo de dos supervivientes del Holocausto. Le dijo lo siguiente a World Israel News:

“El museo podría creer que tiene la misión más amplia de hacer que el Holocausto sea relevante para los eventos de nuestros días. Pero lo que está haciendo en cambio es difuminar los límites morales y mostrar una profunda falta de respeto por los muertos, y me refiero no solo a judíos muertos, sino africanos muertos. ¿Han presentado exposiciones sobre los genocidios del Congo y Sudán? Si no lo han hecho, entonces una vez más, cierren sus puertas, porque la muerte de George Floyd, y lo que ha llegado a simbolizar, no es de ninguna manera un genocidio, y mostrarlo en el museo solo sirve para trivializar el real asesinato en masa”

‘Un fenómeno específicamente judío’

La Shoah es un fenómeno específicamente judío”, le dijo Linda Olmert a World Israel News. Linda es, hija de sobrevivientes del Holocausto y ex miembro de la junta de Yad Vashem, cargo que ocupó durante 22 años. “Los judíos fueron el objetivo del exterminio universal incluso si las decisiones que tomaron incluían la conversión y la negación de su judaísmo. La policía estadounidense, sin importar cuáles sean sus fallas, no es nazi, y nadie podría decir apunta a la población negra para un exterminio masivo.

“Incluir una exhibición de George Floyd en el Museo del Holocausto en Florida es perder por completo la esencia de la Shoah y su horrible particularismo del pueblo judío como objetivo de la Alemania nazi. Esto es, de hecho, nada menos que una búsqueda falsa del universalismo que disminuye criminalmente el racismo intransigente e intransigente hacia el pueblo judío, y al mismo tiempo perpetúa y promueve un malentendido criminal (¿voluntario?) de las permutaciones del racismo negro en Estados Unidos de hoy”.

End Jew Hatred (Pongamos fin al odio a los judíos), un movimiento con base en los Estados Unidos, emitió a World Israel News la siguiente declaración:

“End Jew Hatred no tiene posición sobre el movimiento Black Lives Matter en general, excepto que nos inspira pasión por las comunidades minoritarias que se organizan para garantizar la justicia. Sin embargo, cuestionamos fuertemente la apertura de una exhibición sobre George Floyd en un museo del Holocausto. El tipo de odio sistémico y genocida que ataca a los judíos es fundamentalmente diferente a la persecución que enfrentan otras comunidades minoritarias. Los espacios judíos deberían centrarse sobre la experiencia judía.

“Uno no esperaría ver una exhibición del Holocausto en un museo sobre la experiencia afroamericana”.

‘Profundamente ofensivo’

“El trauma lleva a los judíos a minimizar nuestro dolor para adaptarse a los demás. Ahora bien, esto está sucediendo incluso en un entorno diseñado explícitamente para hablar sobre el derramamiento de sangre judía inocente durante un momento específico de nuestra historia. Por supuesto, algunos fenómenos interculturales compartidos merecen ser estudiados juntos. Pero cuando un museo dedicado al Holocausto ofusca la experiencia distintiva de la comunidad judía, algo anda mal.

“Es profundamente ofensivo apropiarnos de nuestra persecución para sumar puntos políticos baratos disfrazados de ‘interseccionalidad’”, concluye el comunicado.

“¿George Floyd se agrega a un museo del Holocausto? Eso trivializa y distorsiona el Holocausto y sus seis millones de víctimas judías. Y grotescamente implica que la policía estadounidense es nazi”, tuiteó Ezra Levant de Rebel News.

