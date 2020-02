Madoff pide una “liberación compasiva”

Bernie Madoff, cuyo esquema Ponzi le quitó a los clientes miles de millones de dólares, dice que se está muriendo de insuficiencia renal y quiere salir de la cárcel, según una nueva presentación judicial.

En la solicitud presentada el miércoles en un tribunal federal, el abogado de Madoff solicitó una “liberación compasiva” de la prisión federal para su cliente de 81 años, informó The Associated Press. La presentación dice que a Madoff, que necesita una silla de ruedas y tiene múltiples problemas médicos, le han dicho que tiene menos de 18 meses de vida.

Madoff está cumpliendo una sentencia de 150 años en una prisión federal de Carolina del Norte por su plan de U$S 19 mil millones, que comenzó a principios de la década de 1970 y duró hasta su arresto en 2008. Se declaró culpable en 2009 de 11 cargos de delito grave relacionados con lavado de dinero, perjurio y falsificación de documentos financieros.

Muchas destacadas organizaciones judías sin fines de lucro sufrieron grandes pérdidas en el fraude. La Universidad Yeshiva recibió un golpe de U$S 140 millones, Hadassah perdió U$S 90 millones y la fundación de Elie Wiesel, fallecida, U$S 15 millones.

Madoff fue admitido en julio a la unidad de cuidados paliativos de la prisión, de acuerdo con la presentación de la corte, una liberación compasiva le permitiría “recibir atención al final de la vida en la comunidad, lo que sería más eficiente, oportuno y menos gravoso” para el sistema penitenciario.

En julio, Madoff le pidió al presidente Donald Trump que conmutara su sentencia. La solicitud permanece en la lista como pendiente a partir de esta semana.

Madoff solicitó la liberación compasiva en septiembre al director de la prisión federal, informó NBC News. Según AP, la Oficina de Prisiones en d iciembre negó una solicitud de Madoff para su liberación. La negativa dice que una liberación anticipada “minimizaría la gravedad de su delito”.

Traducido por Alicia Weiss para Radio Jai con información de JTA