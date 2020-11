Líder de Hamas que pidió la matanza de todos los judíos del mundo está infectado con COVID-19

Fathi Hammad, el Ministro de Inferior de la Franja de Gaza (gobernada por Hamas) dio positivo de covid-19 y está actualmente haciendo cuarentena. Esta figura del grupo terrorista se hizo conocida a nivel mundial el año pasado cuando trascendió un discurso de él pidiendo por la “matanza de todos los judíos del planeta tierra” a los medios internacionales.

En su discurso, Hammad llamaba al asesinato de judíos, reclamando al “enemigo sionista” que levante las restricciones sobre gaza o se enfrente a graves consecuencias. “Tenemos muchos métodos y medios bajo la manga, y ellos están esperando la luz verde”, dijo. “Ellos [los israelíes] piensan que somos personas racionales. Bueno, no lo somos. La gente de Gaza no es racional “.

Además, como es común entre la dirigencia palestina, acusó a Israel como responsable de la crisis humanitaria en Gaza, asegurando que sus habitantes no morirían de hambre en silencio: “Si morimos, será mientras los matamos y les cortamos la cabeza, si Alá quiere”.

Luego pidió que el revuelo contra Israel sea no solo en la Franja de Gaza sino también en Judea y Samaria: “Si no levanta el asedio, estallaremos en las caras de nuestros enemigos, si Alá quiere. Y la explosión no será solo en Gaza, también será en Judea y Samaria y en el extranjero, si Alá quiere”. No conformándose ese nivel de violencia, luego procedió a pedir por el asesinato de los judíos de todo el mundo “Hay judíos en todas partes. Debemos atacar a todos los judíos del planeta Tierra, debemos masacrarlos y matarlos con la ayuda de Alá”, asegurando que la vida de un judío no vale “¿Cuánto vale para nosotros el cuello de un judío? ¿No vale cinco shekels o incluso menos?”.

El discurso de Hammad consiguió un nivel de antisemitismo tan alto que incluso Hamas se desconoció del mismo asegurando que “no representa la posición del movimiento”. Aunque probablemente tales declaraciones por parte de Hamas solo tuviesen la intención de proteger su imagen a frente a la comunidad internacional.

Por TP/RJ

