Nueva Zelanda paralizó a Auckland por un solo caso de coronavirus

Ayer se registraron cuatro personas infectadas con Coronavirus en Nueva Zelanda de las cuales tres fueron clasificadas como “históricas”, es decir, anteriores, mientras que la otra se registró en Auckland, la ciudad más poblada del país, lo que ha desencadenado el temor de la población a volver a un nuevo cautiverio.

Sin embargo, las autoridades pudieron localizar a la persona infectada, rastrearla y comprobar sus contactos, por lo que no tuvieron que imponer una cuarentena estricta, sino que sólo recomendaron que los trabajadores se quedaran en casa durante este viernes.

Se estimó que los 100.000 trabajadores a los que se les aconsejó pasar el día en casa podrían significar una pérdida de 6,8 millones de dólares.

There are four cases of #COVID19 to report in New Zealand today, all in managed isolation. One involves a recent arrival and three are classified as historical. Read the full update at https://t.co/YkjbtzH07J

— Ministry of Health – Manatū Hauora (@minhealthnz) November 13, 2020