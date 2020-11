La casa de las tres religiones de Berlín pondrá su primera piedra en 2021

Tras diez años de preparaciones el proyecto berlinés llamado “House of One”, una iglesia para judíos, cristianos y musulmanes, empieza trabajos de construcción el próximo año.

El proyecto “House of One”, un lugar de encuentro, reflexión y oración conjunta para judíos, cristianos y musulmanes en Berlín, iniciará su construcción a principios de 2021 después de un largo período de trabajo preparatorio. La obra es un desafío para sus fundadores, en vista de los recientes ataques sangrientos de musulmanes.

Durante más de diez años se ha planificado, discutido y promovido en Berlín la idea de un edificio conjunto de las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. En enero de 2021, se empiezan a poner los fundamentos del edificio, como anunció el director administrativo de la fundación “House of ONE”, Roland Stolte. Así, después de algunos retrasos, también por la pandemia, este proyecto toma forma en el corazón del antiguo Berlín.

El anuncio lo hizo Stolte durante el primer consejo de administración de 20 miembros de la fundación “House of One”, presidida por el alcalde de Berlín, Michael Müller. Entre los 20 miembros se encuentran destacados representantes de las tres religiones, así como del mundo cultural de Berlín: el director del Foro Humboldt, del Museo Judío, del Teatro Alemán, el presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano y el director de la Casa de las Culturas del Mundo. Esto es notable para la capital alemana, en donde hay pocos contactos entre la religión y la cultura.

“¿Dónde, si no aquí?”

El alcalde Müller dijo estar “muy entusiasmado con la idea” del proyecto interreligioso. “¿Dónde, si no aquí?”, dijo. La “House of One” sería un “gran enriquecimiento” para la ciudad como elemento de encuentro. El proyecto, único en esta forma en el mundo, estará situado en el corazón de la ciudad.

En este lugar se espera abrir en cinco años el domicilio conjunto de cristianos, judíos y musulmanes con iglesia, sinagoga y mezquita bajo un mismo techo. Tres espacios estarán alrededor de un lugar central de reunión. El edificio tendrá 40 metros de altura, convirtiéndose así en un símbolo de unión. Los costos de construcción previstos ascienden a 43,5 millones de euros y ya se han asegurado en gran medida.

Después de los ataques sangrientos

La reunión del consejo de administración se llevó a cabo virtualmente, “sin recepción”, como dijo Müller, agregando que “no queríamos posponerlo hasta quién sabe cuándo”. La urgencia de la situación se puso de manifiesto en los numerosos y breves discursos pronunciados por los fideicomisarios.

Los asesinatos a manos de islamistas en Dresde, París o Niza fueron motivo de reflexión en el foro. El director de la Academia Católica de Berlín, Joachim Haake, abogó por un diálogo serio, amigable y abierto entre las religiones. “Necesitamos urgentemente este tipo de cultura del diálogo en vista del recrudecimiento de las confrontaciones políticas”, es la conclusión.

El estudiosos del Islam Mouhanad Khorchide, de la Universidad de Münster, espera se generen ideas e impulsos que alejen al Islam de su pretensión de exclusividad. Por su parte, el Imán Kadir Sanchi de la “House of One” dijo que los musulmanes tienen una responsabilidad especial, toda vez que su religión está siendo “instrumentalizada”. La “House of One” tiene la misión de proteger a los jóvenes del extremismo y promover su prevención. “Nuestra fortaleza es el respeto mutuo y la caridad contra el terrorismo y la violencia”, dijo igualmente el rabino berlinés Andreas Nachama, el clérigo judío más importante del proyecto.

La atención mundial

La construcción todavía está disponible solo como modelo, pero las cooperaciones internacionales están en marcha desde hace mucho tiempo. Ya ha habido un intercambio de experiencias con la ciudad de Bangui en la República Centroafricana, donde los cristianos y los musulmanes están planeando una casa religiosa similar. Además, se están celebrando conversaciones con una academia de Tbilisi (Georgia) y también con la Universidad Técnica de Haifa sobre un “Garden of One” en la ciudad portuaria israelí. Sanchi habló de los aspectos locales y nacionales, pero también internacionales de la “House of One”.

Khorchide está convencido de que la cooperación berlinesa de las religiones también podría fortalecer las fuerzas orientadas al diálogo en la península arábiga. Proyectos como “House of One”, según el erudito religioso de Paderborn Hamideh Mohagheghi, nacido en Teherán, ofrecen “espacios e ideas indispensables para la cooperación de las religiones y las visiones del mundo”.

El representante político más destacado del comité es el expresidente federal Christian Wulff, quien hace diez años acuñó la frase de que “el Islam pertenece a Alemania”. Ahora, él subraya la importancia del concepto de Berlín de que “ninguna religión pierde nada de su misión y valor” y que, sin embargo, se trata de rescatar lo que nos une, no en lo que nos divide.

El ex presidente y el Papa

Wulff, quien fue a visitar a Francisco en el Vaticano hace apenas dos semanas, al mismo tiempo promovió su encíclica “Fratelli Tutti”, que trata esencialmente sobre la relación de las religiones del mundo. Esta encíclica ha sido la primera inspirada por un musulmán, el Gran Imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb.

El católico Wulff recuerda que “de joven tenía la sensación de que Dios amaba un poco más a los católicos”. Ahora, el Papa dijo sorprendentemente para muchos católicos que “Dios siente el mismo amor por cada ser humano”, sin importar la religión.

Por DF/RJ

Fuente: DW.COM