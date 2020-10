Mousse de chocolate

Ingredientes

* 8 huevos

* 10 cucharas de azúcar

* 350 gr de chocolate familiar savoy para las venezolanas o semisweet para las que viven en otro país (Parve si lo desea)

* 400 gr. de margarina (Parve si lo desea)

Procedimiento

1. Derretir el.chocolate junto con la margarina moviéndolo para que no se pegue y no dejarlo hervir. Dejar en la olla que repose.

2. Separar las amarillas de las claras. Batir las claras a punto de nieve, que tengan consistencia espesa, agregar el azúcar lentamente y seguir batiendo, esta es la base para que quede bien el mousse, luego agregar las amarillas y batir , por último el chocolate con la margarina derretida no debe estar caliente. Batir hasta que este todo unido.

3. Verter en un molde o en vasitos. Decorar con chispas de chocolate o chocolate granulado.

4. Muchas veces le agrego galleta María machucada y voy alternando , capas de mousse y galleta y término con mousse.

5. Realmente una delicia!

Fuente: Recetasjudías.com