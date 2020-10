Hackatón: Ayudar al adulto mayor a través de una app

Hace unos días se llevó a cabo el Hackatón, Desafío Mayor, un evento virtual de intercambio entre Argentina e Israel sobre innovación social y desarrollo tecnológico, destinado al trabajo con Adultos Mayores, y por el que se premiarían los mejores proyectos.

La doctora en Psicología Diana Bruno, investigadora y docente universitaria, ganadora junto a su equipo del primer premio conversó con Radio Jai acerca de esta experiencia.

Bruno trabaja mucho con Adultos Mayores, en cómo mejorar la calidad de vida y pensó que quizás podría aportar algo al equipo participante. Luego de analizar de qué manera ayudar al Adulto Mayor, notaron en la práctica diaria, el que más se preocupa y que tiene más falencias es el cuidador ya que “nadie mira a la persona que cuida”, y en esa búsqueda fue que crearon el proyecto.

El mismo consiste en una aplicación que le permite al cuidador detectar en la persona a la que asiste alguna alteración, ya sea en la memoria, en la atención, en el estado de ánimo, o en alteraciones en la conducta, como, por ejemplo “cómo proceder cuando el adulto quiere salir de la casa en horarios que no son apropiados”. Sobre la base de los resultados, la aplicación le hace recomendaciones sobre qué hacer para solucionar esos problemas. Lo interesante es que esta evaluación la harán con paradigmas de inteligencia artificial, que partiendo de una nota de voz o de una foto del rostro, la aplicación puede inferir cómo se siente o lo que le está pasando a esa persona y en función de eso, hacer recomendaciones, que se ajusten al lugar en donde vive la persona, sus características, y la viabilidad de poder llevar a cabo esa recomendación, en principio sustentada por una primera base de datos, generada por los profesionales, luego de lo cual, la aplicación “ va a aprender sobre cuál de esas recomendaciones resulta más efectiva, de acuerdo al perfil de la persona, lo que seguirá “aprendiendo durante el uso”.

“Esto es interesante”, señala la investigadora, porque no se quedan con algo estático, y va a ser también el cuidador quien irá aportando datos, de acuerdo con los resultados obtenidos de la persona a la que asiste. “Es bastante básico, es el mismo sistema de recomendaciones como cuando compramos algo por una plataforma por internet, decir si sirvió o no lo que me dijeron”, ejemplificó y destacó que ese feedback hará que mejore la recomendación.

La aplicación fue pensada para que fuera sencilla, con pocas opciones, que no tuviera publicidad invasiva y “que sea muy intuitiva”, lo más simple posible para que le sirva al cuidador formal o informal, sin necesidad de que este cuente con capacitación o formación profesional.

Diana Bruno, que no conoce Israel, espera poder hacerlo cuando se liberen las restricciones por la pandemia, para acceder al premio. El mismo es un programa tecnológico y una beca de capacitación en un importante Centro en la ciudad de Haifa. Reveló Bruno que, cuando vieron sobre de lo que se trataba el Hackatón, en cuanto a innovación, start up, les pareció un premio alucinante para poder desarrollar la idea y aprender de los que trabajan en ello.

