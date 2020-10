Ingredientes

* 3 tazas de harina cernida

* 1 cucharita bicarbonato

* 1 cucharita polvo de hornear

* 3 huevos grandes o (4 si son chicos)

* 1 taza. Azúcar

* ⅓ taza aceite

* 1 taza de Nueces picadas o al gusto

* Pasas

* Ralladura de limón si desea

Procedimiento

1. Las nueces son muy importantes le dan el sabor, yo las tuesto antes

2. Todo en el orden en un bowl

3. Mezcle pero No amase

4. Eche un poco de harina en su mano separe en 3 tiras (como para jalá) y ponga en la lata

5. Pinte con yema batida encima

6. Horneé y saque a los 15 minutos corte con cuchillo, voltee en la lata y termine de dorar

7. El horneado será 20 minutos o máximo 30 ud observe

8. No re tueste

9. Hay que cortar las kamishbroit mientras todavía no están secas porque luego ya se desmoronan y luego que enfrían la se guarda en lata

Fuente: Recetasjudías.com