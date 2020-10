Arrestan en Haifa a un sospechoso de incitar el secuestro de soldados

La policía israelí arrestó en Haifa a un individuo sospechoso de incitar la violencia contra los judíos y promover el secuestro de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Según reportes el sospechoso, proveniente de la ciudad árabe-israelí Daburiyya, incitó a la violencia mientras participaba de una protesta en apoyo a Maher al-Ahkras, un terrorista de la Jihad Islámica Palestina (grupo terrorista con base en la Franja de Gaza) que se encuentra desde finales de junio preso en una cárcel israelí y en una huelga de hambre desde hace 12 semanas.

La policía declaró: “La policía de Haifa arrestó a un residente del norte hace poco tiempo que emitió llamadas de incitación contra los judíos durante una protesta, incluidas llamadas a convertirse en shahids [mártires), asesinar judíos y secuestrar soldados”.

La protesta se localizó en el boulevard Ben Gurion ubicado en el centro de Haifa por debajo de los jardines Baha’i y fue organizada por Hirak Haifa, una organización que suele llevar a cabo acciones anti-israel en la ciudad.

Im Tirtzu, una organización sionista no gubernamental con base en Israel, se ocupó de denunciar a los incitadores con la policía. La oficina árabe de esta ONG declaró: “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras los ciudadanos israelíes incitan a asesinar a otros ciudadanos… Incitar a asesinar a judíos y solados de las FDI no puede tomarse a la ligera, y las autoridades deben exigir el máximo castico para este criminal. La Oficina Árabe de Im Tirtzu continuará monitoreando e informando sobre estas protestas incitantes y asegurándose de que no pasen desapercibidas”.

Por TP/RJ

