Desafíos de la educación judía en el siglo XXI

Un apasionante y necesario diálogo se produjo en este “encuentro confidencial” con tres destacados y brillantes educadores. Trahtemberg, Fainstein y Barylka reflexionan sobre el momento que transita el mundo y las necesidades de repensar la educación. Si a ud le interesa ahondar en uno de los pilares de la vida no deje de escuchar estas reflexiones. Claves para educadores, padres y alumnos.

Ethel Barylka

Graduada de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Literatura Hebrea y Filosofía General y tiene una Maestría en Judaísmo Contemporáneo de la misma Universidad.

Es egresada de la escuela de Abogacía Rabínica de Or Torah de Jerusalén.

Tiene una amplia experiencia en educación no formal y formal, asesorando a directores y líderes comunitarios, capacitando a maestros y desarrollando planes de estudio y programas educativos escolares y comunitarios.

Actualmente se desempeña como Consultora Educativa del Colegio Judío de Praga y es miembro del equipo profesional de “Education for Impact”.

Desarrolló tareas educativas de largo plazo en la diáspora, en España, Brasil. Argentina y México.

Participa actualmente en proyectos de formación docente para la diáspora del Instituto Hertzog y de la Universidad Hebrea.

Creadora y directora de “Mujer y judaísmo”.

Sus libros publicados

“Judaísmo en Femenino” “Apuntes para la Identidad Post Sionista”

“El desafío de la Realización – Apuntes para el 50 aniversario de Hanoar Hatzioní en América Latina”

Ethel vive en Maale Adumim, cerca de Jerusalén, con su esposo y su hijo.

Dr León Trahtemberg

• Egresado de las carreras de: Ingeniería Mecánica (UNI), Administración de la Educación, (U Lima), Magíster en Administración de Empresas (U del Pacífico – Premio Robert Maes) y Magíster en Educación (Universidad Hebrea de Jerusalem-Israel Cum laude).

• Fue Docente y Director General del colegio “León Pinelo” (1984-2008) y desde el 2012 copromotor y líder pedagógico del innovador Colegio Áleph .

• Miembro del Consejo Nacional de Educación desde su creación en el año 2002 hasta setiembre del 2020.

• Conferencista, columnista semanal en medios escritos y radiales y consultor desde su origen del concurso “El Maestro que deja Huella (Interbank) y de la red Innova Schools (Colegios Peruanos).

• Autor de 16 libros sobre educación peruana. Reconocido por diversos medios como el principal líder de opinión en educación en el Perú con fuerte presencia en medios y redes sociales

• Ostenta cuatro doctorados honoris causa y las “Palmas Magisteriales” en grado de “Amauta” (la más alta condecoración que otorga el Ministerio de Educación del Perú, 2001) entre otras distinciones.

Dr. Daniel Fainstein.

Decano y profesor de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica.

Completó con honores su formación académica en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha sido Decano del Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall T.Meyer” de Buenos Aires; director del Consejo Central de Educación judía de la República Argentina, Vaad Hajinuj, AMIA; es profesor invitado y conferencista en prestigiadas instituciones académicas y educativas de América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel.

Sus temas de investigación y docencia incluyen la historia intelectual y social del judaísmo, la sociología de la religión, la formación y capacitación de líderes educativos y religiosos.

En la actualidad está dirigiendo el proyecto de investigación “Jewish Peoplehood Latam”, en conjunto con JCC Global, el JDC América Latina y la fundación Metta Saade.