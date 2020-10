¿Quién es Louise Glück, la ganadora del Nobel de literatura?

La estadounidense Louise Gluck ganó el Premio Nobel de Literatura 2020. La autora de nueve libros de poesía toca en sus obras cuestiones como la decepción, el rechazo, muerte, amor y la traición.

La Academia Sueca tomó la decisión este jueves en Estocolmo en base al talento de la escritora, “por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual”.

Entre la decena de libros que Glück tiene publicados, se destacan los títulos “Vita Nova”, “Seven Ages” y “Averno”, además de su colección de ensayos “Proofs and Theories”, que obtuvo el Premio PEN/Martha Albrand.

“Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria”, escribió la poeta en “Nostos”, uno de sus textos más bellos, cuyo título es una expresión de origen griego que se puede traducir como “regreso al hogar”.

La Academia Sueca aseguró que Glück no solo está preocupada por “errores y las condiciones cambiantes de la vida, sino que también lo es del cambio radical y el renacimiento”.

Louise Glück es de origen judío húngaro. Nació en Nueva York y creció en Long Island. Su formación académica comienza en la George W. Hewlett High School donde se graduó para continuar después en el Sarah Lawrence College de la ciudad de Yonkers, en el mismo estado de Nueva York, pese a los problemas de salud que sufría ya que sufría anorexia nerviosa. Finalmente realizó en la Escuela de Educación General de Universidad de Columbia distintos talleres de poesía ofrecidos a estudiantes no tradicionales, dado que por su enfermedad nunca se inscribió en el centro a tiempo completo. En la actualidad, imparte clases de lengua inglesa en el Williams College en Williamstown, Massachussets, además de hacerlo también en la Universidad de Yale, donde ocupa la Cátedra de Literatura.

Glück ha escrito numerosos libros de poesía por los que ha recibido premios de gran prestigio. Ya en el año 1993 se alzó con el Pulitzer de poesía por su poemario The Wild Iris (El Iris Salvaje), que también le valió el premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America. Un año después su colección de ensayos Proofs and Theories: Essays on Poetry se alzaría con el PEN Martha Albrand. También ha resultado ganadora del premio Nacional de Poesía Rebekah Johnson Bobbit por su obra Ararat, del National Book Critics Circle Award por su obra The triumph of Achiles o del Academy of American Poet’s gracias a su obra Firstborn.

Su trayectoria profesional le ha permitido conseguir también la medalla al Mérito MIT o distintas becas de fundaciones como Guggenheim o Rockefeller. Tiene el honor de ser la 12ª poeta laureada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (2003-2004), tiempo durante el cual escribió otra de sus principales obras, Averno.

Repasamos a continuación algunos de sus poemas, que para ella «no perduran como objetos, sino como presencias». «Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana: devuelves al mundo un espíritu compañero. Yo leo poemas para escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado», escribió la autora en «Proofs and Theories».

1. «El jardín»

En 1993 Louise Glück ganó el premio Pulitzer de poesía con «El Iris Salvaje». Ahí publicó el siguiente poema, titulado «El jardín», que recrea una escena terriblemente triste, sobre todo vista desde la distancia, desde la edad adulta en la que se comprenden ciertas grietas de la vida.

No puedo hacerlo nuevamente,

difícilmente soportaría verlo;

//.

bajo la tenue lluvia del jardín

la joven pareja siembra

un surco de guisantes, como si

nadie lo hubiese hecho nunca:

los grandes problemas todavía

no han sido enfrentados ni resueltos.

//.

Ellos no pueden verse

en el polvo fresco aún, empezar

sin ninguna perspectiva,

con las colinas al fondo, verdes y pálidas, nubladas de flores.

//.

Ella desea detenerse;

él desea llegar hasta el fin,

permanecer en las cosas.

//.

Mírala a ella tocar su mejilla,

pedirle una tregua, los dedos

ateridos por la lluvia primaveral;

en el pasto tierno estrellan rojos azafranes.

//.

Aun aquí, aun en los comienzos del amor,

su mano al abandonar la cara

da una impresión de despedida,

//.

y ellos se creen

capaces de ignorar

esta tristeza.

2. «El vestido»

En 1999, la escritora publicó «Vita Nova», con el que recibió el primer premio otorgado por los lectores del «New Yorker», además del premio Bollingen. Ahí encontramos «El vestido».

Se me secó el alma.

Como un alma arrojada al fuego,

pero no del todo,

no hasta la aniquilación. Sedienta,

siguió adelante. Crispada,

no por la soledad sino por la desconfianza,

el resultado de la violencia.

//.

El espíritu, invitado a abandonar el cuerpo,

a quedar expuesto un momento,

temblando, como antes

de tu entrega a lo divino;

el espíritu fue seducido, debido a su soledad,

por la promesa de la gracia.

¿Cómo vas a volver a confiar

en el amor de otro ser?

//.

Mi alma se marchitó y se encogió.

El cuerpo se convirtió en un vestido demasiado

grande

para ella.

Y cuando recuperé la esperanza,

era una esperanza completamente distinta.

3. «Amante de las flores»

En «Ararat» nos encontramos el poema «Amante de las flores». Flores, en fin, que son belleza y muerte, pero sobre todo fragilidad. Intemperie otra vez.

En nuestra familia, todos aman las flores.

Por eso las tumbas nos parecen tan extrañas:

sin flores, sólo herméticas fincas de hierba

con placas de granito en el centro:

las inscripciones suaves, la leve hondura de las letras

llena de mugre algunas veces…

Para limpiarlas, hay que usar el pañuelo.

//.

Pero en mi hermana, la cosa es distinta:

una obsesión. Los domingos se sienta en el porche de mi madre

a leer catálogos. Cada otoño, siembra bulbos junto a los escalones de ladrillo.

Cada primavera, espera las flores.

Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende

que es mi madre quien paga; después de todo,

es su jardín y cada flor

es para mi padre. Ambas ven

la casa como su auténtica tumba.

//.

No todo prospera en Long Island.

El verano es, a veces, muy caluroso,

y a veces, un aguacero echa por tierra las flores.

Así murieron las amapolas, en un día tan sólo,

eran tan frágiles…

Obras en inglés

Poesía

Firstborn (New American Library, 1968)

The House on Marshland (Ecco Press, 1975)

The Garden (Antaeus, 1976)

Descending Figure (Ecco Press, 1980)

The Triumph of Achilles (Ecco Press, 1985)

Ararat (Ecco Press, 1990)

The Wild Iris (Ecco Press, 1992)

The First Four Books of Poems (Ecco Press, 1995)

Meadowlands (Ecco Press, 1997)

Vita Nova (Ecco Press, 1999)

The Seven Ages (Ecco Press, 2001)

Averno (Farrar, Straus and Giroux, 2006)

Prosa

Proofs and Theories: Essays on Poetry (Ecco Press, 1994)

Obras traducidas al español

El iris salvaje. Editorial Pre-Textos. 2006.

La diferencia entre Pepsi y Coca-Cola: antología de poesía norteamericana contemporánea. Traductor: Julio Mas Alcaraz. Editorial Vitruvio, 2007.

Ararat. Editorial Pre-Textos. 2008.

Poesía selecta. Traductor: Beverly Pérez Rego. Caracas: Universidad Metropolitana, Colección Luna Nueva, 2008. ISBN 978-980-247-146-1

Las siete edades. Editorial Pre-Textos. 2011.

Averno. Editorial Pre-Textos. 2011.

Por JG/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.