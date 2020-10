Enfrentamientos entre la Policía y ultraortodoxos por el cumplimiento de las restricciones

Las severas medidas anti-Covid de Israel han llevado a un enfrentamiento con los ortodoxos judíos, que quieren celebrar igualmente las celebraciones relacionadas con la fiesta de Sucot.

Durante los enfrentamientos con la policía en el barrio de Mea Shearim de Jerusalem, grupos ortodoxos han prendido fuego varios contenedores.

Las escenas de tensión han aparecido después de que la policía israelí ha localizado más de 20 sinagogas que funcionaban de forma clandestina y vulneraban las medidas de restricción sanitaria: estaban prácticamente llenas de fieles y muchos de ellos no llevaban mascarilla.

Durante los incidentes, especialmente intensos la noche de sábado a domingo, han sido atacados vehículos policiales, con el lanzamiento de piedras, según la TV de Israel.

El gobierno israelí ha fijado una multa de 145 dólares para cualquiera que sea localizado en una casa con otras personas que no sean unidad de convivencia para celebrar el Sucot. Los israelíes también tienen prohibido alojar a familiares no convivientes en su casa durante la fiesta, y viajar más de un kilómetro desde su casa. No se permiten tampoco más de 20 personas en los grupos de oración al aire libre, mientras que los servicios religiosos en un edificio cerrado están prohibidos. Los que asistan a una práctica religiosa permitida tienen que llevar además máscaras y observar el distanciamiento social, según informa l’AJC.

El barrio de Mea Shearim está poblado por haredim o hassidim, más conocidos como los ortodoxos judíos.