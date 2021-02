Ashkenazi se reúne con alto diplomático estadounidense

El ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, se reunió el lunes con el Encargado de Negocios interino de Estados Unidos en Israel, Jonathan Shrier, y discutió los esfuerzos conjuntos para avanzar en la relación bilateral entre las naciones.

Específicamente, Ashkenazi y Shrier discutieron Irán y otros asuntos regionales, así como planes futuros con respecto a las negociaciones con la Autoridad Palestina.

A pleasure to meet today with Foreign Minister @Gabi_Ashkenazi. We discussed a range of shared interests in the context of the warm and enduring bilateral relationship. 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/YpAro0Rfew

— Chargé d’Affaires Jonathan Shrier (@USAmbIsrael) February 8, 2021