“Hubo 3 guerras en las que el estado de Israel pudo haber dejado de existir”

La Guerra de Yom Kipur fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel desde el 6 al 25 de octubre de 1973. Hoy a 47 años de la guerra que marcó un antes y un después en el Estado de Israel, desde Radio Jai nos comunicamos con Daniel Blumberg, sobreviviente, para que nos desarrolle su historia y cómo vivió él, el conflicto bélico.

“El mismo día de Iom Kipur, el 6 de octubre de 1973, recuerdo que ese día hacía mucho calor, estaba durmiendo la siesta cuando de repente me avisan que había un grupo de soldados en una Jeep que preguntaban por mí, hable con ellos y me dijeron ‘trae tus cosas porque hay guerra’ de esa manera me entere de que había estallado la guerra en Israel. En ese momento yo estaba viviendo con mi familia en Ra’anana, la ciudad estaba totalmente tranquila, nadie suponía que iba a haber guerra”, y continuó explicando una curiosidad que él todavía recuerda a día de hoy: “El día 5 de octubre, yo estaba con un amigo en la calle y él estaba leyendo el diario y justo veo que en la primera plana había un reportaje a Moshé Dayán donde le preguntaban qué significaba el movimiento de 800 unidades blindadas sirias de la frontera jordano-siria a la frontera siria-israelí a lo que él responde ‘hay que tomarlo como un gesto de buena voluntad de los sirios hacia los jordanos’. En ese momento nadie suponía que estábamos a horas de una posible guerra”.

Prosiguió comentando cual fue el destino a que se dirigió después de subirse a la Jeep: “Me llevaron a una localidad que se llama Far Sirkin que está en Petaj Tikva, ahí estaban varias bases de diferentes unidades militares, obviamente yo pertenecía a una de ellas. Me habían ido a buscar a eso de las 16:30 y habremos llegado a la base a eso delas 18 o 18:30, todo era un caos porque nadie entendía que estaba pasando, se sabía que había guerra, pero no se sabía qué tipo de guerra y de qué forma se iba a realizar, no había ninguna idea clara”.

El problema más grande fue que muchas familias fueron a pasar el Iom Kipur a otros lados, por esta fecha justamente nadie escuchaba radio así que nadie se enteró de la guerra, la única ventaja que hubo es que las carreteras estaban vacías y era fácil movilizarse.

Explayó cual era la situación que se vivió en los diferentes batallones, alegando que como no todo el mundo pudo estar presente, los batallones se constituyeron en tres compañías que cada una tenía 9 carros blindados, en estos semi-orugas había 5 personas, cada una con un rol, el problema era que de repente se conseguían más conductores que artilleros o más jefes de unidad que telecomunicadores, entonces lo que se hizo fue lo siguiente, armaron compañía en base a todas las que no estaban armadas en su totalidad, de repente en un vehículo tenías al conductor que había pertenecido a la compañía Gimel, el artillero había pertenecido a la compañía Aleb y así fue en muchos casos. A esto se le sumaba que las carros blindados no estaban preparados para el combate, entonces tuvieron que llevarlos a cargar nafta, equipar los bidones de Agua, buscar las municiones, cargar todo esto llevó horas.

“Yo pertenecía a la 146 división reservista que estaba encargada de la defensa del Jordán, pero como no había actividad se nos trasladó directamente a los Altos del Golán, fueron horas de viaje porque trasladarse en un semi-oruga no era algo rápido, como mucho nos trasladábamos a 40km por hora, una vez llegado nos empezamos a enterar del desastre que había sucedido en la parte central y norte del Golán con la 7ma y la 188 brigada que estuvieron aguantando casi 36 horas el combate contra los sirios”.

A pesar de que la guerra duro casi 20 días él nos mencionó lo siguiente: “Yo estuve movilizado hasta el 26 de marzo porque se temía que los sirios volvieran a atacar con ayuda de los rusos para recuperar el Monte Hermón, este lugar para nosotros eran los Ojos del país, era el punto de observación más grande”, prosiguió aclarando como le fue el desarrollo de la guerra en su totalidad: “Los primeros días de la guerra fueron un caos total porque el ejército no estaba organizado en lo más mínimo, hubo muchísimas bajas. A partir del día numero 11 o 12 recién se pudo ordenar todo”.

Daniel finalizó con un mensaje que deja a todos los jóvenes: “Me gustaría que la gente joven sepa que este país que se llama Israel que hoy en día firma la paz con un montón de países árabes, que tiene un avance tecnológico genial, donde hay un PBI importante, todo esto costo mucho hacerlo, no se olviden nunca que hubo 3 guerras en el que el estado de Israel pudo haber dejado de existir”.

