“Siempre buscamos acercarnos a D´s y a la espiritualidad por medio del ayuno”

Cuando ya pasó Rosh Hashaná y se nos viene Iom Kipur la pregunta es ¿Cómo llevar adelante estos días tan particulares en un momento tan especial para la humanidad, cuando están en juego la salud y la vida? Para responder, conversamos con el Rabino Yehoshua Sternheim, quien comenzó diciendo que “este año, por muchas razones no es un común, pero por suerte nuestro calendario nos indica que pase lo que pase tenemos tiempos y este Iom Kipur es muy distinto a los demás pero a la vez muy igual a ellos”.

“Siempre buscamos, agregó, acercarnos a D´s y a la espiritualidad por medio del ayuno, pero este año hay un cambio de perspectiva, porque hay una ley superior que es el cuidado de la salud; pues no es el ayuno en si el que nos acerca a D´s, sino que es cumplir con su voluntad. La ley nos ordena la abstinencia, pero la letra chica nos dice “siempre y cuando no haya un atentado contra la propia salud.

Entonces, si una persona tiene Covid o algún problema de salud que le exija comer o tomar remedios en cada espacio de tiempos, el también está cumpliendo con la voluntad de D´s, porque en el judaísmo no se trata solo de cumplir rituales, somos una tradición o religión orientativa que privilegia siempre la vida humana. Entonces, si no puedo ir a la sinagoga y rezar con todos, bueno… mi trabajo este año es este, no ser caprichoso, no querer imitar rituales que no son para este año, en que cada uno va a manejar su ayuno como pueda, si no puede hacerlo todo el día; y de esta forma uno se apegará a D´s”.

“En general, agregó, nos olvidamos todo el año de cuidar nuestra salud, pero en Iom Kipur debemos recordar que “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, porque están quienes llevan a revisar el auto cada 6 meses y al médico van cada 3 años. Ese egoísmo que uno tiene consigo mismo repercute en la relación que tiene con los demás, pues nos volvemos soberbios o individualistas.

Y Iom Kipur no es ayuno y me voy a mi casa, pues hay una enseñanza más fuerte: que la vida es lo más espiritual y santo que hay. El precepto más importante que vamos a tener este año es cuidarnos y cuidar a los demás, porque D´s quiere la vida, la Toráh quiere la salud.

Cada individuo debe saber que el ayuno no es rígido y que no debe tener vergüenza de preguntar a su médico y al rabino de su comunidad, para saber cómo manejarse.

“Este año tuvimos que trabajar esta cualidad, que la persona que hace cosas de mas no solo no suma sino que resta” dijo como conclusión el Rabino Sternheim.

