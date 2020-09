El último anuncio de Zoom contra el antisemitismo

Zoom anunció a última hora de la tarde que la Universidad Estatal de San Francisco no podrá utilizar su plataforma de videoconferencia para organizar un evento mañana con la secuestradora palestina Leila Khaled, porque su participación en el evento virtual viola la política de la empresa. “Zoom se compromete a respaldar el intercambio abierto de ideas y conversaciones, sujeto a ciertas limitaciones contenidas en nuestras Condiciones de servicio, incluidas las relacionadas con el cumplimiento por parte del usuario de las leyes aplicables de control de exportaciones, sanciones y antiterrorismo de EE. UU.”, decía la declaración de la empresa. “A la luz de la afiliación o membresía reportada del orador en una organización terrorista extranjera designada por los EE. UU. y la incapacidad de SFSU de confirmar lo contrario, determinamos que la reunión viola los Términos de servicio de Zoom y le dijimos a SFSU que no pueden usar Zoom para este evento en particular. ” El desarrollo es una gran victoria para los defensores y activistas de Israel que luchan contra el antisemitismo, quienes realizaron una protesta en persona esta tarde frente a la sede de Zoom en San José para instar a la compañía a no organizar el evento de mañana.

Khaled, quien secuestró dos aviones en 1969 y 1970 como miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, tenía previsto hablar a los estudiantes y al público a través de Zoom el 23 de septiembre como parte de una conversación llamada “¿De quién son las narrativas? Género, justicia y resistencia ”, organizado por el programa de estudios sobre etnias y diásporas árabes y musulmanas de la universidad. El PFLP está designado como organización terrorista por el Departamento de Estado y la Unión Europea, entre otros. “[Todas] las plataformas de comunicación han sido notificadas: bloqueen el terrorismo y cancelen el antisemitismo, o serán cancelados”, se lee en un comunicado del Lawfare Project, un fondo legal con sede en Nueva York que ayudó a organizar la protesta. “Hoy, vemos el poder de las comunidades minoritarias unidas”. El organizador principal, End Jew Hatred, que se describe a sí mismo como “un movimiento de base centrado en la liberación judía”, reunió a varios grupos judíos nacionales para obtener apoyo, incluido el Lawfare Project, la organización sin fines de lucro educativa antisemitista con sede en San Diego Shield of David y el red de grupos juveniles pro-Israel Club Z.

No está claro si los organizadores del evento de Khaled están buscando otro anfitrión virtual para el evento de mañana. El evento todavía figura en el sitio web de AMED y el registro está abierto. Los intentos de J. de comunicarse con el profesor Rabab Abdulhadi, investigador principal de AMED y principal organizador del evento, no tuvieron éxito. Mientras tanto, una “Vigilia por las Víctimas del Terror” programada para mañana a las 6 p.m., inmediatamente después del evento de Khaled, avanzará según lo planeado como contrapunto a la conversación de la mesa redonda AMED San Francisco. La directora ejecutiva de Hillel, Rachel Nilson Ralston, cuya organización es el patrocinador principal de la vigilia, en cooperación con la Federación de la Comunidad Judía con sede en SF, el Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía, la Liga Anti-Difamación y el Consulado de Israel en San Francisco, confirmó esto en un correo electrónico a J. Cuando se le preguntó si la vigilia sigue adelante porque cree que los organizadores del evento Khaled encontrarán otra plataforma de hospedaje, Ralston respondió: “No puedo hablar de lo que harán los profesores. Nuestros estudiantes sienten que es importante reunirse para afirmar nuestros valores y visión de nuestro campus “.

Por Gabriel Greschler

Fuente: The jewish news of Northern California

Traducción de Radio Jia

Autorizada la reproducción citando a la fuente