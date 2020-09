En el barrio judío más ortodoxo del mundo

Los Naturei Karta son una secta dentro del judaísmo anti-sionista. Hoy los fui a visitar sin que ellos se enteren para revivir las últimas horas del año Hebreo.

Es la primera vez en 6 años que ando por las redes sociales que he perdido la imparcialidad y me he enfurecido, he juzgado y hasta los maldije. No pude contenerme mientras filmaba algunas cosas que verán a continuación. Desde ya mis disculpas a ellos y a quien no le sea de su agrado el contenido expuesto.

El video estaba programado para hablar del shofar, aquel cuerno que debería ser la estrella de esta fiesta pero bueno, como siempre, hice una ensalada de imágenes y contenidos.