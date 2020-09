¿Qué pasó esta semana en el ambiente?

Por Sol Reiman

Primero, breve actualización de la situación climática actual:

California está en un récord histórico de tierra incendiada. Las fotos del cielo en California son impresionantes, naranjas, apocalípticas, y quiero invitarlos a googlear los mapas de la mala calidad del aire porque (durante una pandemia respiratoria) se extienden por áreas mayores aún a las de los focos de incendio. Además, Este lunes Trump visitó el estado afectado por los incendios forestales.

En un acto del que participó, el secretario de la Agencia de Recursos Naturales de California le pidió trabajar con ciencia para reconocer el clima cambiante y tener éxito en la protección de los californianos. Trump le respondió que el clima “iba a empezar a enfriarse” When the state secretary for natural resources quipped back, “I wish science agreed with you,” Trump responded, “Well, I don’t think science knows, actually.” (nos importa no sólo porque se quema tierra, si no porque está interrelacionado con el Cambio Climático).

Además, creo importante mencionar que si bien California nos puede parecer lejos, los focos de incendio nacionales sobre los que ya venimos conversando, en la zona del Delta e Islas del Paraná, en Chaco y diferentes puntos del país se renovaron.

Por otro lado, mirando desde lo positivo, en este momento, desde las 13hs se está tratando en Diputados el proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo de Escazú, del cual ya hablamos, el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Recordemos que es clave que Argentina ratifique porque se necesitan 11 países para comenzar a implementar el acuerdo, Argentina sería el décimo. Lo importante una vez más es que nos mantengamos informados sobre la actualidad climática para no dejar pasar situaciones, para poder elegir y apoyar actores sociales de forma consciente.

Para cerrar, algo que nos quedó pendiente de la semana pasada, una historia de Argentina en su desarrollo Nuclear.

¿Qué dice Wikipedia sobre la historia del inicio del desarrollo nuclear argentina?



La investigación de la tecnología nuclear en la Argentina se inició en 1948, cuando el físico austríaco Ronald Richter presentó al presidente Juan Domingo Perón su proyecto para desarrollar Fusión nuclear controlada. Entre fines de 1949 y comienzos de 1950 se realizó la construcción de las instalaciones de experimentación en la isla Huemul, situada cerca de Bariloche (provincia de Río Negro). Si bien el proyecto resultó ser un fraude elaborado por Richter, sirvió de puntapié inicial para encarar un programa serio en materia nuclear que pudiera beneficiar al país. En el año 1955, el mismo gobierno crea el Instituto Balseiro.

