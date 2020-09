Israel y el “cierre total” por tres semanas: “Será un golpe de muerte para algunos sectores”

Israel se prepara para un nuevo confinamiento a raíz del gran rebrote de casos de Covid. El mismo será en principio, por tres semanas, a partir del próximo viernes a las 14, en vísperas de Rosh Hashaná.

El analista político Matty Zwaig, dialogó con Radio Jai y afirmó que están viviendo lo que será una semana “atípica”, y no solo por la pandemia, sino por todo lo que está viviendo Israel en lo económico y también por el viaje de Netanyahu a firmar los tratados de paz: “Durante años uno quería verlo y hoy se está llevando a cabo en un momento totalmente atípico”, reflexionó.

Zwaig señaló que lo que se está viendo claramente es el modo particular en que está actuando Benjamín Netanyahu, quien toma decisiones de manera solitaria, lo que no había ocurrido en el pasado, “nunca se había dado que el tema de un tratado no se hubiera discutido y votado antes en la Kneset (Parlamento). Lo mismo pasa con el tema de cómo llevar la pandemia, a pesar de haber diferencias sobre cómo manejarla”, precisó.

Sobre el próximo “cierre total’, Zwaig opina que, desde el punto de vista de la salud, esta medida es positiva, y acerca de lo económico, dijo que tal vez esta sea la época “menos mala” para cerrar a causa de los feriados, cuando la gente no va a trabajar. Sin embargo, indicó que esto significará “un golpe de muerte” para algunos sectores, como el del turismo interno, restaurantes, entretenimiento, porque no habrá ayuda gubernamental que logre que estas empresas vuelvan a recuperarse, al menos en el mediano plazo.

Las medidas de confinamiento anunciadas con bastante antelación se deben, según opina el analista, a la posibilidad de que la gente “responsable y normal” pueda realizar sus compras, llevar a cabo sus planes, organizarse, ya que serán tres semanas de total confinamiento, que impactará más en familias ortodoxas, mucho más numerosas, quienes en general comparten una pequeña vivienda más de diez personas. Y allí Matty hizo hincapié en la necesidad de cuidarse, de guardar la distancia social, de usar máscaras, de no tener encuentros innecesarios, y apeló a evitar este tipo de situaciones: “En las sinagogas, o en cualquier otro lugar, hay que actuar con responsabilidad”.

Si luego de las tres semanas, baja la cantidad de casos, se retomará el sistema de “semáforos”, y luego, se tomarán las decisiones que correspondan, explicó.

Sobre la firma del Tratado, y del viaje, esta semana de Netanyahu, el analista opina que más allá de las diferentes opiniones sobre si este era el momento adecuado para hacerlo o no, dijo: “Todos debemos estar orgullosos de hacer la paz con países árabes” y destacó el hecho de que el paradigma ha cambiado, en lo que respecta a que no se pueden hacer tratados con países árabes mientras no se resuelva el tema palestino. “Es una victoria en lo que significa cambiar las formas en las relaciones entre nosotros y los palestinos, de cara a una realidad que va a venir en el futuro”, señaló. Considera Zwaig, que cuando los palestinos se acostumbren a ver que Israel tiene paz con los vecinos del Golfo y de otros lugares, comenzarán a hace su propia propaganda, reclamando un Estado Palestino, a países que ya tienen paz con Israel, y usarán como herramienta para presionar a Israel en su demanda.

“Hay que estar contentos de hacer la paz, más allá de quién vaya a estar en esa foto histórica con todos los líderes que participen; lo cierto es que un país árabe está mostrando de manera oficial que hace la paz con Israel quien, hasta hace poco tiempo, era ‘el satán o el enemigo’”, afirmó.

Creo que la gente aún no ha tomado verdadera dimensión de lo que esto va a generar, de los negocios que traerá para Israel y de los cambios que van a generarse” concluyó con optimismo Zwaig.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.