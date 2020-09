“A principios de Marzo paró mi vida, los médicos tenemos mucha presión física y mental”

Gaby Weber, médico en Israel, analizó las determinaciones tomadas por las autoridades para frenar la segunda oleada del coronavirus.

Weber indicó que “el tema del Coronavirus no fue manejado de la mejor manera en Israel” y argumentó: “Pudimos controlar el primer brote en forma muy efectiva, pero cuando se debió salir de la cuarentena no se comprendió que no volvíamos a la vida tal como la conocíamos antes”.

“Llegamos a un punto donde hay una cantidad muy importante de contagios”, manifestó el médico y enfatizó: “Hay que entender que hay una constelación política y económica que influyó mucho en las decisiones que el gobierno íba tomando (o no íba tomando)”

“muchos políticos no entendieron a lo que se podía llegar y lamentablemente estamos en una situación crítica”.

Weber señaló que “el personal médico no está excento de estar enfermo o tener que estar en cuarentena” y destacó que “el tema no pasa por la falta de respiradores o la falta de camas, sino la falta de manos expertas que sepan como manejar a los pacientes”.

“A principios de Marzo paró mi vida, los médicos que trabajamos con pacientes de COVID tenemos mucha presión física y mental”, concluyó el médico.

