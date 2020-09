Vinculo y viabilidad escolar

¿Se imaginan ustedes decirles a los alumnos de las zonas rurales y periféricas que recién en octubre recibirán tablets para empezar a conectarse virtualmente con el mundo educador oficial, que su año escolar está perdido, porque no alcanzaron los logros satisfactorios del grado? ¿O decirle lo mismo a los agotados y frustrados estudiantes urbanos que han hecho lo indecible por soportar esta especie de arresto domiciliario con tediosa escolaridad remota? Ni qué hablar de los profesores que están agotados con esa doble carga de ser papá o mamá, o hijo de mayores y a la vez, en el mismo espacio y horario, ser profesor de otros niños o adolescentes a distancia, sin capacitación previa, con limitados equipos y con deficiente (si alguno) acceso a Internet.

¿Se imaginan decirles a alumnos y profesores que como no han estudiado y aprendido lo suficiente, deben continuar con esta modalidad escolar en enero y febrero, eliminando las vacaciones?

Pienso que lo que deben plantearle a los alumnos, profesores y padres es el mensaje de que en diciembre llegarán a la mitad del ciclo 2020-2021, que se les agradece por el esfuerzo invertido, y pedirles calma, paciencia y ánimo porque ni bien termine la pandemia nivelarán aquellos faltantes que pudieran haberse generado en este inusual e inesperado bienio 2020-2021. No se trata de hablar de “promoción automática”. Se trata de reconocer la diversidad, las realidades y contextos tan complejos y diversos, la atipicidad de este año escolar y tener la sensatez de no cargar a profesores y alumnos de culpas e irresponsabilidades que no les corresponden.

Por León Trahtemberg

