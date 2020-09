Mujeres israelíes lanzan “Inspira”, una network para mujeres emprendedoras

Un grupo de mujeres emprendedoras israelíes lanzó una campaña para recaudar dinero para Inspira, un proyecto destinado a promover el espíritu empresarial y la creatividad de las mujeres. Su objetivo es resaltar el rol de las mujeres en el mundo tecnológico y fomentar su participación a través de podcasts y clases motivacionales.

“Las mujeres han estado haciendo cosas a lo largo de los años, pero nadie se tomó el tiempo ni el crédito por lo que hicieron”, dijo ‘LibLib’, la fundadora anónima del proyecto hablando exclusivamente con CTech. “Cuando ves a alguien hablando de algo, y se le da crédito por eso, te pones a pensar: Si ella puede hacerlo entonces quizás yo también pueda. Y de esto es de lo que estamos hablando. Poner mujeres que sean modelos a seguir frente a las niñas, así podrán sentirse inspiradas y animadas para cumplir sus sueños”.

Por otro lado, el podcast se lanzará en noviembre y sus episodios serán cada quince días. Junto con el lanzamiento de cada programa, Inspira espera convertirse en una network que pueda atraer y apoyar a mujeres (y hombres) de todas las edades.

“Cuando tienes un idioma con sesgo de género como el hebreo, si lo piensas, las chicas nunca habían escuchado una lección o actividad en grupos donde les hablaran refiriéndose a ellas como mujeres”, observó LibLib. “Siempre entendieron que cuando usan la forma masculina, ellas están incluidas”.

Por último, dado que el inglés no es un idioma de género, Inspira no tiene la intención de ingresar al mercado de los anglos, al menos no ahora. Según LibLib, Inspira quiere centrarse en llegar a lugares que aún no están cubiertos por australianos o estadounidenses cuando se trata de difundir un mensaje positivo para el empoderamiento femenino.

Con información de Ynet.