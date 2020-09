Coronavirus en Nueva York: “Muchos miembros de la comunidad se relajaron totalmente”

En medio de la pandemia, que se suma a un año electoral y a los problemas de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, conversamos desde Nueva York, más precisamente en Brooklyn, con el rabino Shoshan Goori, para repasar estos temas, poniendo el foco, en especial, en lo que hace a la preparación para las Altas Fiestas y para saber cómo está hoy la ciudad y su colectividad judía.

Manifestó el Rabino Goori que “aquí hemos pasado por todo y más. Recordarás que en marzo y abril tuvimos una tasa de infección y mortalidad terrible por todo lo que pasó después de la fiesta de Purim, sin saber todavía lo que era el coronavirus; después en mayo y junio las cifras bajaron, aunque la gente se siguió enfermando, pero con menos casos, por lo que ya empezaron a tomar menos en cuenta lo que estaba pasando, y en junio, julio y agosto los niños y las familias se fueron de vacaciones”. Agregó el rabino que “muchos miembros de la comunidad, viendo que la tasa de mortalidad estaba ya en cero y las noticias no informaban de contagios se relajaron totalmente, al mismo tiempo que se producían las protestas del Black lives Matters, en todo Estados Unidos y sobre todo en Nueva York”.

Por otro lado, hubo también muchos inconvenientes con el alcalde, que acusaba a la gente de la comunidad judía de romper la cuarentena, mientras todos estaban en la calle. La conclusión es preguntarse si ya terminó el coronavirus, porque todos han salido de la casa. “Ahora está el inicio del año escolar y hay mucha preocupación por eso y también por los Iamim Noraim. Así que estamos con en un momento muy tenso”, advirtió el rabino.

Respecto a las sinagogas el rabino explicó que “hay permiso para estar con 50 personas en una sala, con mascarilla, con algunos tipos de separaciones entre las mismas, en la bimá, con el Bal Koré y con el que recibe la aliá. Hay elementos plásticos que se han instalado entonces, muchos están yendo con esta precaución, pero hay muchas sinagogas en que la gente entra, se quita su máscara y están todos sentados. Hay de todo”.

Goori no está yendo a la sinagoga y no lo hará hasta que haya más claridad. “No ir hasta que se sepa más sobre la realidad de este virus y su contagiosidad”.

En relación a la injusticia que viven los miembros de la comunidad afroamericana, que dio origen a las manifestaciones del Black Lives Matter y a las expresiones de antisemitismo y racismo dentro del mismo movimiento, dijo el Rabino Goori que “hay un movimiento importante por una injusticia terrible, pero las protestas han superado a los líderes inteligentes que tiene la comunidad afroamericana y están los que empiezan a romper tiendas, robar zapatillas y a pelear con la policía. A mí me hubiese gustado que las manifestaciones se hagan frente a las universidades o en lugares donde pueden tener mejor educación, para pedir que los afroamericanos puedan entrar. Pero en este caso las protestas se hacen frente a tiendas de ropa y de electrónica. Esto ha sido muy mal manejado por la comunidad afroamericana y, lamentablemente, no está logrando nada. Eso nos afecta porque estamos en el mismo vecindario, yo quiero salir con mi auto, pero hay caos en la calle, hay tiroteos y se sienten las tensiones; Es mucho más peligroso Nueva York que hace 6 meses. Tenemos contacto con los líderes de ellos, muchos de los cuales expresan posiciones correctas, pero están siendo superados por grupos muy a la izquierda como antifa. Incluso en estas protestas, de pronto, aparecen banderas palestinas, entonces me pregunto quién está detrás de esta injusticia, quien está dando toda esta energía y cuál es el motivo real. Nosotros como comunidad judía estamos siempre en contacto con la afroamericana y la latina, tenemos, desde siempre, reuniones cada 2 semanas, aunque hay una manipulación negativa en la protesta de ellos. Lamentablemente, esto se ve en otros países, como lo que se dio Chile, que a mi juicio es algo similar, pues de repente, sin entrar en política, se mete el comunismo y el mensaje no va tanto al problema real que está pasando hoy en día. Es una preocupación nuestra que esto salga mejor, obvio, queremos no solo vivir tranquilamente con ellos, sino que progresen como comunidad. Ellos mismos con todos los programas que hay del gobierno podrían hacerlo, pero creo que mucha gente que quiere que no crezcan y eso para mí es una injusticia”.

Si bien el Rabino Goori prefería no opinar de política, comentó que la actitud de la comunidad judía en el proceso electoral, es de involucramiento: “Cuando es para gobernador o alcalde la veo más movilizada. El tema aquí es que eso va por estado, entonces en Nueva York, que es muy liberal, casi siempre gana el demócrata, como ocurre en California. Entonces, aunque pretendamos movilizar a todos detrás de Trump, por todo el apoyo que su gobierno ha dado a Israel y a la comunidad judía a nivel mundial no bastará y va a ser casi imposible que él gane la elección en Nueva York. Por ello, agrega, la gente siente que es inútil estar involucrada pues al final no pasa nada, porque Nueva York siempre está del lado demócrata”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.