Israel: El toque de queda en las ciudades ‘rojas’ no se respeta

El primer toque de queda nocturno impuesto entre las 7 pm del martes y las 5 am del miércoles en 40 ciudades y vecindarios altamente infectados para frenar la propagación del coronavirus no se sintió como un toque de queda en absoluto.

El toque de queda, aprobado el martes por la noche por el gabinete y reevaluado en una semana, apunta a las actividades de la vida nocturna, ya sean bares o reuniones de oración tradicionales de Slichot que se llevan a cabo en el período previo a las Altas Fiestas, que comienzan el 18 de septiembre de este año. También cierra escuelas y, durante las horas de toque de queda, la mayoría de los negocios en las áreas afectadas.

La mayoría de los municipios afectados se encuentran entre los más pobres de Israel, y las ciudades árabes constituyen gran parte de la lista. Unos 1.3 millones de israelíes estaban cubiertos por el toque de queda.

Pero en los vecindarios supuestamente cerrados en Jerusalem, los negocios permanecieron abiertos desafiando las reglas del toque de queda, y los oficiales de policía que vigilaban los controles de carreteras apenas impedían que nadie pasara.

En el vecindario Shahmon de Eilat, solo un policía preguntó a los que salían del vecindario por qué se iban y les imploró que regresaran a casa si no era vital. Aparte de él, solo se vio a los agentes de policía comprando sándwiches en una tienda local.

En el vecindario Zayin de Ashdod, no había controles de carretera a las 7 pm y los residentes deambulaban libremente por las calles, pero a diferencia del anterior en este cerraron algunos negocios.

“¿Quién dijo que había un cierre? No lo sé, aquí no hay cierre. Es bueno que los medios digan que hay un cierre, pero no lo parece aquí”, dijo el residente local Moshe Grinbaum.

En la ciudad ultraortodoxa de Rechasim, una barricada detuvo solo a un puñado de residentes a quienes se les impidió pasar y se les dijo que regresaran a casa. Dentro del pueblo, muchos adolescentes estaban en las calles sin restricciones y las tiendas estaban llenas.

El funcionario municipal, Yossi Kakoun, le dijo que esas escenas probablemente no se repetirán más adelante en la semana, cuando se intensifique la aplicación de la ley. “Era mejor hacer las cosas de manera consecuente y no por coerción, para que la gente no se amargara”, dijo.

El Ministerio de Salud dijo que se confirmaron 3.506 nuevos casos de coronavirus durante el día anterior. Los funcionarios de salud dicen que los lugares ultraortodoxos y árabes han visto los brotes más importantes en todo el país.

Según datos del Ministerio de Salud, el número total de casos de coronavirus en Israel llegó a 139.013 de los cuales 107.599 se han recuperado. De los 30.366 casos activos, 458 se encuentran en estado grave, 140 de ellos en ventiladores. Otros 169 están en condición moderada, y el resto presenta síntomas leves o nulos. En total, 930 personas están hospitalizadas con la enfermedad. El número de muertos aumentó a 1.048.

