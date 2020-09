Coronavirus en Israel: un político opositor llamó a no respetar las directivas de salud

Se trata de Avigdor Liberman, líder de Israel Beiteinu, quien criticó al gobierno por tomar decisiones “sin lógica ni base científica” y pidió a los israelíes que actúen “de acuerdo con el sentido común”. Duras respuestas del presidente Rivlin, Netanyahu y diversos integrantes de la coalición.

En el contexto de los vaivenes políticos por las medidas de restricción en las ciudades más afectadas por el coronavirus en Israel, un importante dirigente opositor convocó a la ciudadanía a no respetar las directivas de salud que emite el gobierno.

“No puede ser que decisiones críticas como el aplazamiento del presupuesto, la apertura del año escolar o las restricciones en las ´ciudades rojas´ (con altas tasas de contagios) se tomen en el último minuto”, se quejó Avigdor Liberman, presidente del partido Yisrael Beiteinu, luego de que el gobierno diera marcha atrás con la decisión de cerrar un conjunto de localidades con altos índices de contagio.

Si bien el Gabinete Coronavirus había determinado que se restringiría la actividad comercial y la circulación en unos 30 municipios –la mayoría de ellos de poblaciones predominantemente árabes y ultraortodoxas–, un acuerdo entre el primer ministro Netanyahu y los referentes políticos religiosos, que a su vez integran la coalición de gobierno, cambió la decisión y generó el enojo de Liberman.

“No se hace nada de manera ordenada, sino como resultado de presiones y maniobras políticas. Las decisiones del Gabinete Coronavirus se toman sin lógica ni base científica, y Netanyahu sacrificó la salud pública para proteger la coalición”, acusó durante una convención de su partido y agregó luego la frase que desató la polémica en todo el país: “Recomiendo a los ciudadanos actuar de acuerdo con el sentido común y no según las pautas del gobierno”.

Minutos después el primer ministro Netanyahu respondió públicamente a estas declaraciones: “Le escribí una carta a los líderes de la oposición para que sean responsables, terminen con esto, no lleven al país a una anarquía que traiga muchas muertes y enfermos graves”.

Benny Gantz, ministro de Defensa y principal socio de la coalición de gobierno, afirmó que “los políticos que llaman al incumplimiento de pautas deben proteger a la sociedad, y no a ellos mismos”. Yuli Edelstein, ministro de Salud, dijo que “Liberman está jugando con fuego” y que en este momento delicado el país necesita “personas que colaboren, no que estorben”.

El presidente de la Knesset, Yariv Levin, también hizo oír su voz: “Lamento mucho escuchar lo que dijo el presidente de Yisrael Beiteinu. Como líderes públicos, tenemos el deber de debatir democráticamente utilizando todas las herramientas parlamentarias, pero un llamado de este tipo es irresponsable y pone en peligro la salud de todos”.

Inclusive el presidente Reuven Rivlin se refirió a las expresiones de Liberman al declarar que “hacer frente a la pandemia es una lucha de todos” y que “los llamamientos a la desobediencia civil violan los principios que garantizan la seguridad y la paz de la sociedad, especialmente en momentos de crisis”.

Con información de Ynet.