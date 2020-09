Israel espera los Iamim Noraim sin la presencia de turistas extranjeros

Los mandatarios encargados del turismo no esperan que Israel abra sus fronteras aéreas para los visitantes debido a la pandemia del coronavirus. Estiman que la reactivación turística comenzará a partir del verano del año próximo. Es decir que este año, las festividades religiosas más importantes que apenas empiezan en unas semanas, solo serán gozadas por personas locales.

“No veo ningún tipo de tráfico que llegue a Israel. No durante Rosh Hashaná. Definitivamente tampoco en Yom Kipur. Y no creo que Sucot sea siquiera una opción”, afirmó Line Etay Furmen, el gerente de desarrollo comercial de G&S Travel, y agregó: “Quizás, y es un gran quizás, espero que para Pesaj veamos algo de movimiento, algo de tráfico. Pero a corto plazo, no veo ninguno”.

Las festividades judías comienzan el próximo 18 de septiembre con Rosh Hashaná, seguido por Yop Kippur, el día del perdón, el 27, y Sucot el 2 de octubre. Sin embargo, desde el Gobierno afirman que será una tarea muy difícil reducir las tasas de contagios diarias. Israel todavía tiene un largo camino por recorrer.

Los israelíes al día de hoy cuentan con 126 mil casos positivos de COVID-19 y 991 muertes. El pasado domingo, el Gabinete de Coronavirus de Israel, agregó a su “lista verde” de países a nuevos estados. Es decir que quienes regresan de esas zonas, no deberán cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días.

En este rubro, son las empresas de turismo las que más sufren. “Somos una de las principales empresas de turismo de Israel, pero toda nuestra oficina de casi 40 empleados está en licencia en este momento, y aquellos que estamos trabajando estamos haciendo trabajo administrativo en preparación para cuando regrese el turismo”, estableció Benny Scholder, director de ventas de América del Norte de Kenes Tours.

Quienes manejan y organizan el turismo, esperan y confían en que los en que los extranjeros serán bienvenidos en el verano del 2021. “Todos hablamos más o menos de lo mismo. Esperamos que para el próximo verano, comencemos a ver cualquier tipo de tráfico hacia Israel”, cerró Furmen.

