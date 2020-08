Exjefe de inteligencia de las FDI: Hamas nos está extorsionando, Nasrallah no se rendirá

Mayor-Gen. (retirado) Amos Yadlin , exjefe de inteligencia de las FDI y actual director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) habló con Nissim Mashal en su programa de radio en 103FM el viernes y discutió la tensión en el norte de Israel en relación con la organización Hezbollah.

Según Yadlin, la organización terrorista libanesa entiende que no puede tocar a civiles, pero “está decidida a matar a los soldados de las FDI”.

Yadlin dijo que “Hezbollah no se atreverá a tocar a los civiles y está tratando de cambiar las reglas para que se permita lastimar a los soldados de las FDI. Debemos ser fuertes y claros y hacer entender que no jugaremos este juego”.

Yadlin abordó las preocupaciones recientemente crecientes de un ataque de Hezbollah. “Creo que Nasrallah está decidido a matar a los soldados de las FDI. Está buscando un golpe concentrado que no provoque necesariamente una escalada. Ya ha fallado tres o cuatro veces y no se rendirá. Hay una gran similitud entre el norte y el sur fronteras y también hay diferencias. En ambos frentes hay un diálogo delicado, tratando de determinar la ecuación y las reglas del juego. Nadie de ninguno de los lados quiere llegar a un enfrentamiento a gran escala. La diferencia es que en el Sur , los civiles están siendo atacados y las FDI deben asegurarse de que se detenga. Hamas nos está extorsionando “, dijo Yadlin.

A diferencia de la situación con Hamas, dice Yadlin, “en el norte de Israel las reglas son un poco diferentes: los civiles están a salvo. Hezbollah sabe que no puede tocar a los civiles, pero está tratando de dañar a los soldados de las FDI. Está tratando de decirnos: ‘Ustedes “No puedo atacar al establecimiento iraní en Siria. Si por casualidad un terrorista de Hezbolá resulta herido en Siria, usted pagará el precio”. ¿Qué me preocupa? Creo que están teniendo éxito. Desde el 20 de julio, he visto alrededor de siete aviones que llegan a Hezbollah desde Siria o Irán, probablemente con municiones, e Israel no está atacando “.

Cuando se le preguntó por qué parece que las poderosas FDI temen un conflicto con una organización terrorista, Yadlin dijo que “en un nivel estratégico, la renuencia de las FDI a tomar represalias contra el terrorista en Har Dov es interpretada por Nasrallah como una debilidad y puede llevarlo a hacer una apuesta más grande que conducirá a una escalada. Creo que nos equivocamos al no publicar la documentación de la llegada del terrorista, al menos. Estaría bien dejarlos ir una vez, pero tan pronto como quede claro que Nasrallah sigue leyéndonos en de la manera incorrecta, las FDI deben hacer lo que su jefe de personal sigue predicando: lograr una victoria aplastante, lo que le explicará a Hezbollah que este juego que está jugando no es aceptable, y seguramente no nos paralizará en nuestros esfuerzos por evitar el establecimiento iraní en Siria.”

Con respecto al ataque a los almacenes de armas y municiones de Hezbollah en el Líbano, Yadlin enfatizó: “Esta es la discusión más importante que el gabinete de seguridad nacional debe plantearse, pero está ocupado con otros temas, que tampoco conducen a ninguna decisión. Durante 15 años, la guerra calumniada en el Líbano logró una muy buena situación en el norte de Israel. Los civiles están protegidos. Hay niños de 14 años en Kiryat Shmona que nunca han visto un refugio. Hezbollah está tratando de cambiar las reglas y hacer que los soldados de las FDI sean suyos. nuevos objetivos. Debemos ser claros al decir que no lo aceptaremos “.

Con información de Jerusalem Post.