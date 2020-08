Mike Pompeo visita Israel en el marco de un recorrido por la región

Mike Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos, aterrizó en Israel el lunes por la mañana en el marco de una serie de visitas en la región. Además, visitará Sudan, Bahrain y los Emiratos Árabes Unidos. Uno de los objetivos de su estadía en Israel es reunirse con Benjamín Netanyahu para discutir sobre nuevos acuerdos de paz con más países árabes en un futuro cercano y temas de seguridad relacionados con la influencia negativa de Irán. También esperan resolver cómo implementar el Acuerdo de Abraham entre Israel y los EAU.

Estados Unidos encontrará una manera de equilibrar la ayuda a su aliado militar, los Emiratos Árabes Unidos, sin debilitar la ventaja militar cualitativa de Israel (QME), dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalem.

Los comentarios se produjeron en medio de la controversia en Israel sobre si Washington venderá aviones furtivos F-35 a Abu Dhabi, ahora que Israel y los Emiratos Árabes Unidos tienen relaciones diplomáticas. “Estados Unidos tiene requisitos legales con respecto al QME, y lo respetaremos. También tenemos una relación de seguridad de más de 20 años con los EAU”, dijo Pompeo.

Sin mencionar los F-35 ni ningún otro sistema por su nombre, Pompeo dijo que Estados Unidos quiere “asegurarse de que estamos entregando el equipo que los EAU necesitan para defenderse de la amenaza de la República Islámica” de Irán. Pero dijo que está “seguro de que encontraremos una manera” de hacerlo mientras aseguramos la superioridad militar de Israel en el Medio Oriente.

Netanyahu dijo que el acuerdo de normalización con los Emiratos Árabes Unidos “no incluía la aceptación de Israel de ningún acuerdo de armas. No conozco ningún acuerdo de armas que se haya acordado, pero nuestra posición no ha cambiado”. El primer ministro agregó que reiteró sus objeciones a Pompeo, quien dijo que está fuertemente comprometido con el mantenimiento del QME de Israel. “Eso ha sido cierto durante cuatro décadas de paz con Egipto y 2,5 décadas de paz con Jordania. Estados Unidos se ha mantenido firme en eso y no tengo ninguna duda de que continuará haciéndolo ”, afirmó.

El asesor especial de la Casa Blanca, Jared Kushner, dijo que “este nuevo acuerdo de paz debería aumentar la probabilidad de que los Emiratos Árabes Unidos obtengan F-35”.

En la última semana, las conversaciones sobre la compra de los aviones por parte de Emiratos Árabes Unidos plantearon dudas sobre si el primer ministro sabía que sucedería poco después de la normalización, lo que fue negado.

Pompeo y Netanyahu también abordaron la decisión de Estados Unidos de desencadenar “sanciones de retroceso” contra Irán, lo que evitaría que el embargo de armas de la ONU sobre la República Islámica se acabe en octubre. Las otras partes del acuerdo nuclear de Irán dicen que Estados Unidos no está autorizado para hacerlo, porque abandonó el marco en 2018. El Plan de Acción Integral Conjunto, es un documento separado de Seguridad de la ONU, que establece que cualquier miembro permanente puede desencadenar la continuación de las sanciones.

Netanyahu elogió a Estados Unidos por haber “enfrentado la agresión iraní” al pedir sanciones, advirtiendo que sería “indignante” para el mundo permitir que el embargo de armas se agote, facilitando que su régimen obtenga “tanques, aviones misiles y anti -defensas aéreas para continuar su campaña de agresión en la región y el mundo.

“Es simplemente absurdo”, dijo.

Netanyahu señaló que los Estados del Golfo se oponen tan firmemente al fin del embargo como él. “Sugiero a nuestros amigos, especialmente a nuestros amigos europeos en este momento, que cuando árabes e israelíes están de acuerdo en algo, tiene sentido prestar atención”, dijo.

Pompeo dijo que Estados Unidos “utilizará todas las herramientas que tenemos” para garantizar que Irán no consiga armas nucleares, y confía en que lo conseguirán. “Creemos que es lo mejor para el mundo entero. Muchos líderes me lo dicen en privado. Es hora de ponerse de pie. Irán está a punto de tener acceso a esas armas y al dinero ”, dijo. La semana pasada, Pompeo especificó que los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania hicieron esos comentarios en privado.

Netanyahu y Pompeo elogiaron el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, y el primer ministro lo calificó como “la alianza de los moderados contra los radicales” y “una bendición para la paz y la estabilidad regional”. El primer ministro expresó su esperanza de que más naciones formalicen sus lazos con Israel, y dijo que puede haber “buenas noticias en el futuro cercano”.

El secretario de Estado también se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, Gabi Ashkenazi, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, mientras se encuentre en Jerusalem.

